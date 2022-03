Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, Noi 17.3%, Lo Show dei Record 16.2%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022. Seppur in calo la fiction Noi, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, supera di poco Lo Show dei Record, che è invece in lieve crescita rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, il prime time

Su Rai 1 Noi ha registrato 3.690.000 spettatori con 17.3%. ha registrato 3.690.000 spettatori con 17.3%.

Su Rai 2 The Rookie 4 977.000- 3.94%. CSI: Vegas 757.000-3.24%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.680.000-10.88%. Che Tempo Che Fa- Il Tavolo 1.579.000 -8.69%.

Su Canale 5 Lo Show dei Record è visto da 3.058.000 persone con 16.2%.

Su Rete 4 Zona Bianca 751.000 spettatori con 4.5%.

Su Italia 1King Arthur – Il Potere della Spada 924.000 persone con 4.65%.



Su La 7 Non è l’Arena 1.002.000 spettatori con 5.9%.

Su Tv8 Tomb Raider è visto da 284.000 persone con 1.4%.

Su NOVE Stand Up – Comici in Prova 297.000 con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, la fascia preserale L’Eredità supera Avanti un Altro

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 3.285.000-17.5%. 3.285.000-17.5%. L’Eredità 4.735.000-22%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 784.000 con 4.12%. NCIS 691.000 con 3.01%. Su Rai 3 TGR 2.630.000 spettatori con 11.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.421.000 cno 13.48%. Avanti un Altro 3.608.000 con 17.21%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 800.000 spettatori con 3.44%. Su Italia 1 CSI: Miami 664.000 persone con 3%

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, l’access prime time In Onda al 4.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.754.000 telespettatori con 19.2%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo che fa 1.713.000 spettatori con 7.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.363.000 spettatori con 13.55%. Su Rete 4 Controcorrente 1.122.000 con 4.67%- 1.231.000 con 4.93%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.405.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.072.000 spettatori con 4.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 543.000 spettatori con 2.2%.

Su NOVE Little Big Italy 323.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 22.2%

Su Rai 1 Angelus 2.401.000-21.95%. Linea Verde 3.427.000 con 22.2%.

Su Rai 2 Citofonare Rai2 355.000-3.28%.Cerimonia Chiusura-Giochi Paralimpici Invernali 633.000-3.85%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 336.000-4.81%. Mi Manda Rai3 427.000-5.2%. Le Parole per Dirlo 253.000-3.06%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 847.000-9.94%; 1.152.000-12.53%. Melaverde 2.021.000- 16.77%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 185.000 spettatori con 2.14%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è visto da 875.000 persone con 5.35%.

Su La 7 Omnibus 239.000-3.77%. Putin – L’Ultimo Zar 308.000-2.13%.

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, day time pomeridiano

Amici al 16.2%

Su Rai 1 Domenica In 2.990.000-18.95%, 2.351.000-16.43%. Da Noi… A Ruota Libera 2.148.000-13.52%.

Su Rai 2 Mompracem 375.000 con 2.62%. Gocce Azzurre 259.000 con 1.7%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.224.000-8.2%. Il Mondo che Verrà 1.046.000-7.5%. Kilimangiaro 1.442.00-8.6%.

Su Canale 5 Amici 2.592.000-16.2%. Verissimo 2.619.000 -18%. Verissimo Giri di Valzer 2.219.000-13.8%.

Su Rete 4 Flikken Coppia in Giallo 287.000-1.88%. Speciale TG4 Diario di Guerra 374.000 – 2.63%.

Su Italia 1 Beethoven 2 434.000-2.91%. Beethoven- La Grande Occasione 410.000 con 2.63%.

Su La 7 Atlantide Files – Zelensky: Servitore del Popolo 378.000-2.53%.

Ascolti Tv domenica 13 marzo 2022, seconda serata

Pressing al 6.8%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 583.000 telespettatori con 5.68%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 975.000 con 7.91%. L’Altra DS 236.000 con 3.96%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 685.000 spettatori con 7.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 716.000 persone con 11.55%.

Su Rete 4 Tumbledown – Gli imprevisti della vita 182.000 spettatori con 4.53%.

Su Italia 1 Pressing 382.000spettatori con 6.8%.