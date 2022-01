L’Eredità: la campionessa Valeria vince 22.500 euro

Condividi su

Valeria è ancora campionessa a L’Eredità, il game show preserale condotto su Rai 1 da Flavio Insinna.

Dopo aver sconfitto al Triello gli avversari Gabriele e Chiara è riuscita non solo a confermare il titolo. Ma anche a conquistare il montepremi, alla sua seconda Ghigliottina.

L’Eredità, il percorso di Valeria

Nella puntata del 7 gennaio Flavio Insinna presenta gli avversari della campionessa Valeria. La prima concorrente è Chiara che si appena laureata alla magistrale di Ingegneria robotica. Ha avuto come insegnante un ex campione de L’Eredità. Per lei come abbinamenti se alcune caratteristiche appartengono all’ Uomo Ragno o Hulk.

Alessio invece vive a Bari ed è un agente di viaggi. Ha una compagna che si chiama Stefania e due figlie. Ad ogni nazione deve riferire il nome dei rispettivi abitanti.

Il terzo sfidante è Gabriele che viene dalla provincia di Avellino. E’ attore, regista, sceneggiatore e scrittore. Deve riferire se alcune canzoni sono di Luca Barbarossa o Fabio Concato.

La ventottenne Elena abita in provincia di Parma. E’ ingegnere della logistica, trasporti, in un’azienda. Ha compagno di nome Matteo. Deve specificare in quale giorno della settimana accade quanto riferito dal conduttore.

Cosimo invece viene da Pescara. E’ sposato con Olga ed ha un figlio. E’ amante degli animali ed ha un gatto. Ad ogni musicista deve riferire lo strumento che suonano.

Ritroviamo l’ex campione Marco, che deve specificare se alcune caratteristiche appartengono all’asino o al bue.

Al termine degli abbinamenti Valeria sceglie di far sfidare Elena ed Alessio. Elena è la prima concorrente eliminata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il prossimo gioco è Metti, Leva, Cambia. I concorrenti sono infatti chiamati ad aggiungere, eliminare o modificare delle lettere all’interno di termini che formano la potenziale risposta esatta. Compiono il primo errore Cosimo, Chiara, Alessio e Gabriele.

Alessio compie il doppio errore che sceglie di puntare il dito contro Cosimo, che riesce a salvarsi.

Le Quattro date scelte nella puntata del 7 gennaio 2022 sono il 1932, 1943, 1971, 2011. Forniscono la risposta errata solo Valeria e Marco. Compie la doppietta Valeria che ha scelto di sfidare Cosimo. Quest’ultimo viene eliminato dal gioco.

E’ il turno de I Paroloni, gioco dedicato ai termini ormai in disuso. La prima parola, indovinata da Valeria, è rostella. Si tratta del becco del pulcino.

Il secondo termine, individuato da Gabriele, è invece Albarà. E’ la ricevuta di pagamento. Si sfidano al gioco dei 60 secondi Chiara e Marco. Eliminato l’ex campione Marco.

Il Triello del 7 gennaio 2022

Nella puntata del 7 gennaio arrivano al Triello Valeria, Gabriele e Chiara. Inizia Valeria che conquista Fantasia (20.000 euro), Italiano (20.ooo euro).

Chiara invece risponde correttamente a Storia (30.000 euro), Scienza (40.000 euro), Religione (10.000 euro).

Gabriele infine conquista Curiosità (30.000 euro) e Cinema (10.000 euro).

Chiara ha il montepremi più alto ed ha la possibilità di accedere alla Ghigliottina. Prima però deve rispondere ai temi musei moderni e suggestioni letterarie. Valeria approfitta del suo errore per fornire la risposta esatta e confermarsi campionessa.

L’Eredità, la Ghigliottina di Valeria

Valeria accede alla Ghigliottina con 180.000 euro. Deve ora scegliere tra le seguenti possibilità: estate o inverno, occhio o occhiali, soffiare o fischiare, Juventus o Fiorentina, pentola o padella. Valeria dimezza tre volte. Il montepremi scende vertiginosamente a 22.500 euro.

Le parole della Ghigliottina del 7 gennaio sono:

inverno

occhi

soffiare

Fiorentina

padella

Valeria vince 22.500 euro scrivendo la parola corretta, brace.