Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, Turchia-Italia 21.6%, Il diavolo veste Prada 12%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022. L’incontro calcistico Turchia-Italia in onda su Rai 1 vince nel prime time con oltre 5 milioni di telespettatori. In crescita Stasera Tutto è Possibile. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, il prime time

. Su Rai 1 Turchia-Italia ha registrato 5.206.000 spettatori con 21.6%.

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile 1.986.000 spettatori con 11.6%.

Su Rai 3 Cartabianca 1.128.000 spettatori con 5.8%.

Su Canale 5 Il Diavolo veste Prada 2.487.000 con 12%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro 947.000 spettatori con 5.6%.

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show 1.228.000 spettatori con 8.2%.

Su La 7 diMartedì 1.236.000 con 6.1%. DiMartedì Più 563.000 con 5.4%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent 419.000 spettatori con 2%.

Su NOVE Solo 2 ore 360.000 spettatori con 1.2%.

Su Real Time Primo Appuntamento 387.000 con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, la fascia preserale L’Eredità al 26.2%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.009.000-21.8%. 3.009.000-21.8%. L’Eredità 4.502.000 -25.3%. Su Rai 2 The Good Doctor 601.000 con 2.9%. Su Rai 3 TGR 2.537.000 con 12.13%. Blob 1.063.000 con 4.68%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.905.000 -14.3%. Avanti un Altro 3.187.000-18.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 773.000 persone con 3.6%. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Short 372.000-2.1%. C.S.I. Miami 608.000-2.9%. Su Tv8 Masterchef 204.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Little Big Italy 251.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, l’access prime time NCIS – Unità Anticrimine al 6.1% Su Rai 2 TG2 Post 1.380.000 spettatori con 5.6%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.293.000 con 5.7%.Un Posto al Sole 1.829.000 con 7.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.771.000 spettatori con 15.4%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.046.000-4.5%; 979.000-4%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.490.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.539.000 spettatori con 6.4%. Su Tv8 Guess My Age 428.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Deal with it 338.000 con 1.4%.

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, daytime mattutino

Forum al 19.5%



Su Rai 1 Storie Italiane 774.000-15.7%; 824.000-14.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.594.000-15%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 563.000-8.9%;1.012.000-10%.

Su Rai 3 Agorà 366.000-6.7%. Agorà Extra 278.000 -5.6%. Elisir 316.000 con 5.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.030.000-19.1%; 871.000-17.7%. Forum 1.522.000 con 19.5%.

Su Rete 4 Hazzard 161.000 telespettatori con 3.3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 690.000 persone con 4.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira 308.000 con 5.2%- 536.000 con 4.9%.

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 18.9%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.705.000-14%. La Vita in Diretta 2.074.000 con 18.9%.

Su Rai 2 Ore 14 707.000 con 5.5%. Detto Fatto 401.000 con 4%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 696.000-7.2%. Geo 898.000 con 8%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.732.000-23.8%. Amici 1.869.000-18.9%. Pomeriggio Cinque 1.135.000 -11.6%; 1.282.000-11.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 874.000 persone con 6.8%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 355.000 con 3.3%. The Goldbergs 226.000 con 2.3%.

Su La 7 Tagadà 414.000 con 3.8%. Tagadà#Focus 351.000 con 3.8%.

Ascolti Tv martedì 29 marzo 2022, seconda serata

Tonica sfiora l’8%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 768.000 telespettatori con 6.9%. ha registrato 768.000 telespettatori con 6.9%.

Su Rai 2 Tonica 508.000 spettatori con 7.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 437.000 spettatori con 5.7%.

Su Canale 5 X Style 582.000 spettatori con 5.7%.

Su Rete 4 La giustizia di una madre 232.000 persone con 5.5%.

Su Italia 1 I Griffin è visto da 292.000 persone con 7.6%.