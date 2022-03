Stasera in tv mercoledì 30 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 30 marzo 2022. Su Raidue, la fiction Volevo fare la rockstar 2 con Valentina Bellè. Su Canale 5, il reality Ultima fermata, con Simona Ventura.

Stasera in tv mercoledì 30 marzo 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Volevo fare la rockstar 2, con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro. Durante i preparativi di una festa a sorpresa, Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston) ritrovano la complicità di un tempo al punto che lei spera in un ritorno di fiamma. Francesco però si presenta al party con Silvia. Antonio si riavvicina a Eros, che è in crisi con Fabio

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni più recenti, il programma condotto da Federica Sciarelli continua a parlare di misteri rimasti insoluti, come quello di Maurizio D’Alò. L’uomo aveva 38 anni quando scomparve, il 30 novembre 1998, dopo una cena in pizzeria in compagnia di un amico.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera lirica: Don Giovanni. Va in onda l’opera allestita da Franco Zeffirelli e andata in scena all’Arena di Verona nel 2015. La direzione è di Stefano Montanari, “bacchetta” famosa anche per il suo look alternativo. Nel cast, il baritono Carlos Alvarez nei panni di Don Giovanni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Anche stasera Veronica Gentili rinnova ai telespettatori l’invito ad approfondire in sua compagnia i temi più caldi del momento. A partire dalla scioccante situazione ucraina, tra bombardamenti e dramma umanitario. Se ne parla con servizi esclusivi, interviste e il contributo degli ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Ultima fermata. Prosegue il docureality dedicato alle coppie in crisi, conviventi o sposate, che si rivolgono al programma condotto da Maria De Filippi per un ultimo tentativo di salvare il rapporto. Il programma ha riportato Simona Ventura a Mediaset, quattro anni dopo “Temptation Island Vip”.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Oltre agli spazi comici, agli ospiti e alle interviste, il programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez dà spazio alla guerra in Ucraina. Molti gli invitati impegnati a favore dei profughi: Nina Palmieri, per esempio, ha seguito alcuni bambini fuggiti dalla guerra e inseriti nelle nostre scuole.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. In equilibrio tra attualità e approfondimento, il programma di Andrea Purgatori appassiona chi ama la storia. Anche stasera il giornalista analizza temi di ieri e di oggi con immagini esclusive, filmati d’archivio e interviste.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Speravo de morì prima, con Pietro Castellitto. All’alba dei 40 anni, Francesco Totti, capitano della Roma, sa che il momento in cui dovrà ritirarsi si avvicina, ma spera di giocare ancora. Il ritorno alla Roma dell’allenatore Spalletti mette a rischio i suoi piani.

Su Real Time, alle 21.25, Matrimonio a prima vista Italia. Le tre coppie (Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia) sono arrivate al momento cruciale: devono dichiarare se intendono restare unite nel matrimonio oppure chiedere il divorzio.

I film di questa sera mercoledì 30 marzo 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Peter Farrelly, Green Book, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. New York 1962. Rimasto senza lavoro, il rozzo buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen) accetta di fare da autista a Donald Shirley (Mahershala Ali), un pianista di colore che deve affrontare un tour negli Stati del Sud, dove vige ancora la segregazione razziale. Non sarà un viaggio semplice.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film musicale del 2019, di Marco Danieli, Un’avventura, con Michele Riondino, Laura Chiatti. Matteo è innamorato di Francesca, ma lei sta per lasciare il paese natìo per avventurarsi in giro per il mondo. Dopo quattro anni torna e Matteo farà di tutto per riconquistarla.

Su Nove, alle 21.35, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Danny Glover. L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Jennifer Garner. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2007, di David Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal. San Francisco, Anni 60. Dopo ogni delitto, un serial killer si vanta delle sue imprese, scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, Robert, uno scrittore, prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di A. Agresti, La casa sul lago del tempo, con Keanu Reeves. Kate e Alex vivono in uno spazio-temporale diverso e comunicano attraverso una cassetta delle lettere. Finiscono per innamorarsi, ma riusciranno mai a incontrarsi?

Stasera in tv mercoledì 30 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con David Leitchcon, Keanu Reeves. Yosef, figlio di un criminale russo, aggredisce in casa John Wick per rubargli l’auto, uccidendogli il cane. Non sa che John è un ex killer, considerato nell’ambiente una leggenda.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Pedro Almodòvar, Madres Paralelas, con Penélope Cruz. Janis e Ana, entrambe single, condividono la stanza dell’ospedale dove partoriscono. Janis è una donna affermata, Ana un’adolescente impaurita. Tra loro nasce un forte legame.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Rob Letterman, Piccoli brividi, con Dylan Minnette. Il giovane Zach libera involontariamente alcuni mostri dal libro “Piccoli brividi”. Assieme all’autore e a sua figlia, farà di tutto per catturarli prima che distruggano la città.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1991, di Joseph Ruben, A letto con il nemico, con Julia Roberts. Per sfuggire al marito psicopatico, Laura architetta un piano per fingersi morta e rifarsi una vita altrove. Ma non dura molto: lui intuisce la verità e si mette sulle sue tracce, con l’intenzione di vendicarsi.