Al via alle 21.20 su Italia uno il terzo appuntamento con La Pupa e il Secchione del 29 marzo, condotto da Barbara D’Urso. Scopriremo nel corso della nuova puntata quali prove dovranno affrontare le coppie di pupe e secchioni, secchione e pupi. A giudicare le coppie ci sarà la giuria composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione 29 marzo diretta

Inizia la puntata de La Pupa e il Secchione del 29 marzo. Entra in studio la giuria composta da Antonella Elia, per la prima volta in studio dopo esser stata in collegamento nelle scorse puntate, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Va in onda subito dopo una clip che riassume quanto accaduto in Villa durante la settimana.

Barbara D’Urso fa notare ai telespettatori che in studio manca una concorrente, ovvero Flavia Vento. Quest’ultima avrebbe dovuto passare tutta la settimana nello “sgabuzzo” insieme ad Aristide ma – il giorno dopo la messa in onda della puntata scorsa – ha abbandonato la Villa. Aristide da questa sera avrà dunque una nuova pupa.

La prima manche dello Zucca Quiz de La Pupa e il Secchione ha come protagonisti Alessia e Denis Dosio, Nicole e Ivan Vettoretto.