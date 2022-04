Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, Don Matteo 24.5%, L’Isola dei Famosi 16.6%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022. In calo la fiction Don Matteo. In crescita invece il reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 5.044.000 telespettatori con 24.5%.

Su Rai 2 Si Accettano Miracoli 731.000 spettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Sulla Mia Pelle 465.000 spettatori con 2.2%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.394.000 spettatori con 16.6%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 932.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Io Vi Troverò 1.167.000 spettatori con 5.4%.

Su La 7 PiazzaPulita 936.000 spettatori con 5.8%.

Su Tv8 Roma vs Bodo Glimt 1.081.000 spettatori con 4.9%.

Su NOVE Segnali dal Futuro 199.000 spettatori con 1%.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, la fascia preserale L' Eredità al 23.4% Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 7 2.513.000-19.9%. L'Eredità 3.773.000-23.4%. Su Rai 2 Blue Bloods 471.000-3.2%. The Good Doctor 563.000 con 3%. Su Rai 3 TGR 1.911.000 -11.3%. Blob 746.000-3.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.885.000-15.7%. Avanti un Altro 3.028.000-19.4%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore è visto da 812.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 CSI Miami 596.000 spettatori con 3.3%. Su Tv8 MasterChef 238.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 142.000 con 0.8%.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, l’access prime time Che Succede al 5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.796.000 spettatori con 21.6%.

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 691.000 spettatori con 3.1%. Su Rai 3 Che Succede? 1.069.000 con 5%. Un Posto al Sole 1.536.000 con 6.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.413.000 persone con 15.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 911.000-4.2%; 888.000-4%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.229.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.391.000 spettatori con 6.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 292.000 con 1.3%.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno sotto il 15%

Su Rai 1 Storie Italiane 599.000, 11.4%, 603.000-10.2%. E' Sempre Mezzogiorno 1.565.000- 14.6%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 490.000-7.8%, 811.000-8.1%.

Su Rai 3 Agorà 346.000-5.9%. Agorà Extra 232.000-4.4%. Elisir 290.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 975.000-17%, 881.000- 16.8% . Forum 1.431.000- 18.1%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 146.000 persone con 2.8%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 689.000 telespettatori con 4.9%.

Su La 7 Coffee Break 155.000-2.9%. L’Aria che Tira 303.000-5.1%, 437.000-4%.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, day time pomeridiano

Detto Fatto al 4.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.674.000-14.2%. La Vita in Diretta 1.627.000 con 16.5%.

Su Rai 2 Ore 14 605.000-4.9%. Detto Fatto 418.000 con 4.3%.

Su Rai 3 TG3 Speciale 335.000 -3.6%. Geo 735.000-7.3%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.442.000 -21.8%. Amici 1.716.000-18.1%. Pomeriggio Cinque 1.385.000-15.8%, 1.461.000-14.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 686.000 con 5.6%. TG4 Diario di Guerra 421.000 con 4.2%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 364.000 con 3.4%. The Goldbergs 330.000 con 3.4%.

Su La 7 Tagadà 374.000 con 3.5%. Tagadà Focus 294.000 con 3.4%.

Ascolti Tv giovedì 14 aprile 2022, seconda serata

Anni 20 sotto il 2%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.001.000 telespettatori con 11%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 129.000 spettatori con 1.4%.

Su Rai 3 Grande Amore 473.000 con 3.3%. Tg3 Linea Notte 271.000 con 3.2%.

Su Rete 4 Psycosissimo 142.000 spettatori con 3.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 619.000 spettatori con 18.3%.

– Su Italia 1 Contraband 485.000 telespettatori con 4.7%.