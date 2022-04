Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, Don Matteo 28.8%, Big Show 10.4%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022. Ascolti nuovamente in crescita per Don Matteo nella puntata dedicata all’abbandono di Terence Hill. In calo invece Big Show. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 6.093.000 telespettatori con 28.8%. ha registrato 6.093.000 telespettatori con 28.8%.

Su Rai 2 Maschi contro Femmine 889.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 Frontiere Speciale 469.000 spettatori con 2.4%.

Su Canale 5 Big Show è visto da 1.728.000 persone con 10.4%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.031.000 spettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Taken – La Vendetta 1.462.000 spettatori con 6.5%.

Su La 7 PiazzaPulita 952.000 telespettatori con 5.8%.

Su Tv8 Cani Sciolti 299.000 persone con 1.4%.

Su NOVE A Casa con i suoi 237.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 19.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.249.000-21.4%. 3.249.000-21.4%. L’Eredità 4.705.000-25.7%. Su Rai 2 Blue Bloods 626.000 con 3.7%. The Good Doctor 682.000 con 3.3%. Su Rai 3 TGR 2.279.000 con 11.9%. Blob 840.000 con 3.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.307.000 con 15.9%. Avanti un Altro 3.398.000 con 19.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 832.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 CSI Miami 577.000 spettatori con 2.9%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 560.000 spettatori con 4%.

Su Tv8 MasterChef 234.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 235.000 con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, l’access prime time Soliti Ignoti – Il Ritorno al 22.8%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.470.000 spettatori con 22.8%.

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 1.172.000 spettatori con 4.9%. Su Rai 3 La Scelta – I Partigiani Raccontano 1.183.000 con 5.1%. Un Posto al Sole 1.564.000 con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.556.000 persone con 14.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.000.000-4.3%; 973.000-4%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.391.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.725.000 spettatori con 7.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 302.000 con 1.3%.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 16.4%

Su Rai 1 Storie Italiane 911.000-17.5, 1.018.000 -15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.870.000- 16.4%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 994.000 con 18.4%, 945.000 con 18.2%.

Su Rai 3 Agorà 358.000-6.5%. Agorà Extra 264.000-5.1%. Elisir 342.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 994.000-18.4%, 945.000- 18.2% . Forum 1.660.000- 19.1%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 137.000 persone con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 799.000 telespettatori con 5.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 321.000-4.76%; 510.000, 4.44%.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, day time pomeridiano

Ore 14 al 4.4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.979.000- 15.4%. La Vita in Diretta 2.143.000 con 17.4%. 1.979.000- 15.4%.2.143.000 con 17.4%.

Su Rai 2 Ore 14 601.000 con 4.4%. Detto Fatto 433.000 con 4%.

Su Rai 3 Aspettando Geo…749.000 con 7.1%. Geo 1.221.000 con 9.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.898.000 -23.6%. Amici 2.041.000-18.7%. Pomeriggio Cinque 1.417.000 con 13%, 1.682.000 con 13.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 807.000 con 6%. TG4 – Diario di Guerra 448.000 spettatori con 4%.

Su Italia 1 Magnum PI 367.000 con 3.3%- 314.000 con 3%. NCIS Los Angeles 309.000 con 2.6%.

Su La 7 Tagadà 426.000 con 3.6%. Tagadà Focus 409.000 con 3.9%.

Ascolti Tv giovedì 21 aprile 2022, seconda serata

Porta a Porta al 12.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.055.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 172.000 spettatori con 1.8%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 300.000 con 3.8%.

Su Rete 4 Nella Città l’Inferno è visto da 156.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 516.000 spettatori con 11.1%.

– Su Italia 1The Accountant 462.000 spettatori con 4.6%.