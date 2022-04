Bang Bang Baby, la serie tv italiana in uscita il 28 aprile su Amazon Prime Video

Condividi su

Debutta a partire dal 28 aprile su Amazon Prime Video, la serie tv tutta italiana Bang Bang Baby, con i primi cinque episodi. Gli ultimi cinque, saranno invece disponibili dal 19 maggio. Si tratta della prima fiction italiana Amazon Original annunciata dalla piattaforma già nel 2020.

Bang Bang Baby – la trama e il cast

La serie tv Bang Bang Baby è un crime drama, ispirato ad una storia vera. Ambientata a Milano negli anni ottanta, racconta in 10 episodi le vicende di una ragazza adolescente, timida e insicura, di nome Alice. Dopo essersi messa sulle tracce del padre, che scopre essere un potente boss, Alice a soli quindici anni diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale. Non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Spinta dal desiderio di una vicinanza con la figura paterna, la protagonista scopre il mondo della malavita. Fa da sfondo alle avventure della protagonista della serie Bang Bang Baby, una cupa Milano degli anni 80 che – oltre al boom economico – assiste all’emergere di organizzazioni criminali locali, e l’infiltrarsi anche di gruppi di criminalità organizzata provenienti da altre parti d’Italia. Lo scopo della serie tv è quello di raccontare il mondo del malaffare, attraverso gli occhi e le avventure di un’adolescente, motivata solo dalla ricerca dell’approvazione paterna.

Il cast della serie Bang Bang Baby, è composto dall’attrice emergente Arianna Becheroni, che interpreta la protagonista Alice. Al fianco di Arianna anche Adriano Giannini nel ruolo del padre Santo Barone. Lucia Mascino interpreta invece il ruolo della madre Gabriella, e Dora Romano della nonna Lina. Fanno parte del cast anche Antonio Gerardi e Giusepe De Domenico.

Creatori e produttori

Creata da Andrea Di Stefano, la serie tv Bang Bang Baby è diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, e Giuseppe Bonito. E’ scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, ed è prodotta Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle. Le sceneggiature sono firmate da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

Bang Bang Baby sarà disponibile in streaming dal 28 aprile per i primi cinque episodi, per poi concludersi con gli ultimi cinque dal 19 maggio. Verrà trasmessa in 240 Paesi e territori nel mondo, e sarà presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione “Long Form”, alla quinta edizione di Canneseries, il festival internazionale dedicato alla serialità.

La serie tv sarà un’esclusiva solo per gli abbonati Amazon Prime Video, e sarà disponibile nel catalogo della piattaforma di video on demand di Amazon.