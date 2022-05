Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, The Wife 13.9%, Un’altra Verità 9.5%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022. Il film The Wife – Vivere nell’ombra vince nel prime time superando Un’altra Verità, proposto da Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 The Wife – Vivere nell’ombra ha registrato 2.469.000 spettatori con 13.9%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.220.000 con 6.1%. The Resident 897.000 con 5.2%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.886.000 spettatori con 11.6%.

Su Canale 5 Un’altra Verità è visto da 1.525.000 persone con 9.5%.

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 805.000 spettatori con 5.8%.

Su Italia 1 Le Iene 1.478.000 spettatori con 11.6%.

Su La 7 Atlantide 609.000 telespettatori con 4.7%.

Su Tv8 Petra 273.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Hitch – Lui sì che capisce le donne 341.000 con 2%.

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 21.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.821.000-24.3%. L’Eredità 4.223.000 con 27.7%. Su Rai 2 Blue Bloods 564.000 con 4%. The Good Doctor 631.000 con 3.6%. Su Rai 3 Tg Regione 2.008.000 con 12.3%. Blob 685.000 con 3.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.015.000 con 18.2%. Avanti un Altro 3.192.000 con 21.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 765.000 persone con 4.2%. Su Italia 1 CSI Miami 1.284.000 spettatori con 6.4%.

Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 232.000 con 1.4%. Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, l’access prime time Blanga- la serie al 3.3%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.846.000 telespettatori con 23.8%. Su Rai 2 Tg2 Post 915.000 spettatori con 4.5%. Su Rai 3 Bangla – La Serie 648.000-3.3%. Un Posto al Sole 1.570.000-7.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.432.00o persone con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 986.000 con 5%- 785.000 con 3.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1..284.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.620.000 spettatori con 8%. Su Tv8 Guess My Age 360.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 227.000 con 1%.

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, daytime mattutino

Elisir al 6.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 733.000-18.6%, 770.000-15.6%.E’ Sempre Mezzogiorno 1.688.000-17.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 523.000 con 9.4%-855.000 con 9.1%.

Su Rai 3 Agorà 324.000-7.1% Agorà Extra 226.000-5.8%. Elisir 306.000 con 6.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 918.000 con 21.3%- 834.000 con 21.3%. Forum 1.520.000 con 21.6%.

Su Rete 4 Hazzard 141.000 spettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 701.000 persone con 5.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 287.000 con 5.6%- 499.000 con 4.9%.

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro Giorno al 16.1%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.730.000-16.1%. La Vita in Diretta 1.821.000 con 19.7%.

Su Rai 2 Ore 14 686.000 con 5.9%. Detto Fatto 338.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 449.000 con 5.7%. Geo 845.000 con 9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.776.000-27.3%. Amici 1.862.000-22.5%. Pomeriggio Cinque 1.443.000 -17.3%; 1.613.000-17.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 908.000 con 8.1%. Tg4 – Diario di Guerra 467.000 con 5.4%.

Su Italia 1 I Griffin 371.000-3.7%. Magnum P.I. 247.000 con 2.9%- 225.000 con 2.8%.

Su La 7 Tagadà 378.000 con 4%. Tagadà #Focus 320.000-4%.

Ascolti Tv mercoledì 4 maggio 2022, seconda serata

Maurizio Costanzo Show al 15.2%

Su Rai 1 Porta a Porta 569.000 telespettatori con 7.5%. 569.000 telespettatori con 7.5%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 350.000 spettatori con 2.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 527.000 spettatori con 7.9%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 893.000 spettatori con 15.2%.

Su Rete 4 Tutti contro tutti 114.000 spettatori con 3%.

Su Italia 1 Ale & Franz & Friends for Ucraina 387.000 spettatori con 11.6%.