Le Iene diretta 27 aprile: tutti i servizi della puntata

Condividi su

Mercoledì 27 aprile, in diretta su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene Show con Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Tra i servizi proposti la storia di un bambino autistico che sarebbe stato picchiato dalle maestre e un’inchiesta sulla depilazione femminile. In programma anche l’ intervista a Maurizio Landini. Ospite della puntata Gianluca Grignani.

Le Iene, la diretta del 27 aprile

Nella diretta del 27 aprile Belen Rodriguez e Teo Mammucari lanciano il primo servizio di Alice Martinelli, dedicato al tema dell’inclusione dei disabili nel mondo del lavoro. Marino Bottà, Direttore Generale Ag Nazionale Disabilità e Lavoro, è riuscito a far assumere circa 800 persone.

Dopo il servizio sono arrivati numerosi messaggi da parte di imprenditori che vogliono prendere parte al progetto. Nessuna risposta invece dal mondo delle Istituzioni. L’anno scorso Le Iene avevano provato a mettersi in contatto con Erika Stefani, Ministro della Disabilità, che non ha ancora incontrato Bottà. Lo stesso è accaduto con Giovanni Toti e il Ministro Andrea Orlando.

Filippo Roma invece si occupa degli ospedali di Napoli, a causa di macchinari per le risonanze magnetiche, pagati con soldi pubblici, che non sono mai arrivati nelle strutture. I pazienti devono aspettare tempi lunghissimi per poter effettuare tale esame in uno ospedale pubblico. In strutture private i tempi di attesa sono più celeri ma i costi per i cittadini sono, ovviamente, più alti.

Le Iene, Donatella

Le Iene hanno raggiunto la Tunisia per conoscere Donatella, che ha subito violenze dal partner Antonio. La donna racconta che si erano incontrati in un corso in banca e si sono innamorati. Antonio era sposato ma ha lasciato la moglie per stare con lei.

Nel corso del tempo ha cominciato ad essere sempre più aggressivo e possessivo. Ha installato telecamere in tutta la loro abitazione, sceglieva lui i vestiti che doveva indossare, ha preteso il conto cointestato.

Una domenica è stata aggredita durante un pranzo con lui e il cognato. Quest’ultimo è riuscito a reagire ed è intervenuto per salvare Donatella, che stava quasi per ucciderla. Donatella aggiunge che appena si erano conosciuti aveva ricevuto una telefonata dall’ex moglie di Antonio per avvisarla di stare attento ad Antonio perché era un violento. All’epoca però Donatella non le aveva creduto.

Le Iene hanno incontrato anche Antonio che, come prevedibile, nega tutto.

Le Iene, Luca, Stefano Accorsi

Nina Palmieri incontra Luca, un bambino autistico di 6 anni che è stato umiliato in chat dalle maestre dell’istituto romano che frequentava. La madre è stata contattata da una ex insegnante della stessa scuola che le ha confessato delle conversazioni in cui lo rendevano oggetto di scherno.

Interviene in studio l’attore Stefano Accorsi, che ha preparato un monologo sulle storie.

Il prossimo servizio è dedicato ai furbetti del permesso di soggiorno. Procurano infatti documenti falsi a chi ne ha bisogno in cambio di denaro. Tra questi certificato di residenza e busta paga fittizia. Un complice telefona ad uno di questi furbetti che gli dà appuntamento alla stazione Termini di Roma. Per un permesso di soggiorno pretende la cifra di 2.000 euro.

Si cambia argomento con un’inchiesta sugli oppositori di Putin. Ancora prima dello scoppio della Guerra contro l’Ucraina, il Presidente della Russia avrebbe organizzato degli agguati per eliminare i suoi oppositori. Un cronista russo racconta che molti colleghi giornalisti, e non solo, hanno perso la vita in circostanze misteriose. Molti sono stati assassinati, altri avvelenati.