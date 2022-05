Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, Don Matteo 31.5%, 10 giorni senza mamma 7.9%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022. La fiction Don Matteo 13 trionfa ancora nel prime time con oltre 6 milioni di spettatori. In crescita Dritto e Rovescio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 6.282.000 telespettatori con 31.5%.

Su Rai 2 A Napoli non Piove Mai 658.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Ladies in Black 787.000 spettatori con 3.8%.

Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma è visto da 1.554.000 persone con 7.9%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.129.000 telespettatori con 7.4%.

Su Italia 1 Jason Bourne ha registrato 959.000 spettatori con 4.9%.

Su La 7 PiazzaPulita 823.000 telespettatori con 5.5%.

Su Tv8 Roma-Leicester 1.825.000 spettatori con 8.5%.

Su NOVE Apocalypto 286.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, la fascia preserale Blob al 4.6% Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 7 3.041.000-23.6%. L'Eredità 4.355.000-26.8%. Su Rai 2 Blue Bloods 365.000 con 3.8%. The Good Doctor 678.000 con 3.7%. Su Rai 3 TGR 2.067.000 con 12%. Blob 870.000 con 4.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.190.000 con 18.1%. Avanti un Altro 3.463.000 con 22.1%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore è visto da 861.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 CSI Miami 634.000 spettatori con 3.5%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 472.000 spettatori con 4%.

Su Tv8 MasterChef 230.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 251.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, l’access prime time Striscia la Notizia al 15.6%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.038.000 spettatori con 23.1%.

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 772.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 Bangla 846.000 con 4.2%. Un Posto al Sole 1.548.000 con 7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.413.000 persone con 15.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.010.000 con 4.9%- 798.000 con 3.6%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.362.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.666.000 spettatori con 7.7%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 323.000 con 1.5%.

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 16.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 725.000-16.6%, 790.000- 15%. E' Sempre Mezzogiorno 1.617.000- 16.3%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 668.000con 11.4%- 1.016.000 con 10.9%.

Su Rai 3 Agorà 370.000-7.4%. Agorà Extra 359.000-8.2%. Elisir 362.000 con 6.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 959.000-20%, 898.000-20.6% . Forum 1.492.000-20.5%.

Su Rete 4 Hazzard 120.000- 2.8%.Carabinieri 133.000 con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 798.000 telespettatori con 6.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 309.000 con 5.6%- 496.000 con 4.9% .

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, day time pomeridiano

Ultima puntata di Detto Fatto al 6.2%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.635.000- 15.1%. La Vita in Diretta 2.027.000 con 19.9%.

Su Rai 2 Ore 14 675.000 con 5.9%. Detto Fatto 563.000 con 6.2%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 479.000 con 5.5%. Geo 913.000 con 8.8%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.805.000 -27.6%. Amici 2.078.000-23%. Pomeriggio Cinque 1.645.000 – 18.2%; 1.801.000-17.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 749.000 con 6.7%. TG4 – Diario di Guerra 451.000 con 4.9%.

Su Italia 1 Magnum PI 308.000 con 3.4%-307.000 con 3.6%. NCIS Los Angeles 364.000- 3.7%.

Su La 7 Tagadà 392.000 spettatori con 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 5 maggio 2022, seconda serata

Porta a Porta al 16.2%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.221.000 telespettatori con 16.2%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 193.000 spettatori con 2.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 310.000con 4%.

Su Rete 4 Slow Tour 274.000 spettatori con 7.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte 711.000 con 6.7%. La Casa dalle Finestre che Ridono 270.000 con 5.9%.

– Su Italia 1 Ale & Franz & Friends for Ucraina è visto da 474.000 persone 6.3%.