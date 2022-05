Questa è casa mia: anticipazioni del programma condotto da Tommaso Zorzi

Condividi su

Venerdì 6 maggio, in prima serata su Real Time, va in onda la puntata d’esordio di Questa è casa mia. Il programma, per la prima volta trasmesso in Italia, sarà condotto da Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Questa è casa mia, il programma si basa su un format inglese di grande successo

Questa è casa mia è una produzione di Casta Diva e non è un format originale italiano. Il programma, infatti, si basa sul format inglese This is my house. Lo show, trasmesso lo scorso anno su BBC, ha ottenuto ottimi dati di ascolto nel Regno Unito.

La versione nostrana di Questa è casa mia, stando alle anticipazioni, non dovrebbe essere molto differente dal format originale. Al centro dello show, infatti, vi sarà la gara tra quattro concorrenti, diversi in ogni singola puntata. Dei quattro partecipanti, uno solo sarà un vero padrone di casa mentre gli altri saranno attori, assoldati dal programma per sviare le indagini dei giudici vip. In tutte le puntate, ogni concorrente mostrerà un’abitazione ai giurati, fingendo sia la propria. In realtà, però, solo uno dei partecipanti mostrerà realmente la propria casa.

Alla fine di ogni episodio, i giurati dovranno stabilire (di comune accordo) quello che, secondo loro, è stato il concorrente ad aver mostrato realmente la propria abitazione. Se la giuria individuerà il vero padrone di casa, allora quest’ultimo sarà stato in grado di convincere i giurati e, per questo, vincerà. Se, invece, i giudici saranno convinti maggiormente da uno dei tre attori, allora il vero padrone di casa tornerà a casa sconfitto.

Questa è casa mia anticipazioni, la giuria

Nel corso del programma Questa è casa mia, dunque, avranno un ruolo molto importanti i giudici. Questi, in particolare, saranno quattro. In primis sarà presente la cantante e conduttrice Stefania Orlando, grande amica del conduttore Tommaso Zorzi, con il quale ha partecipato al GF Vip. Nel nuovo programma di Real Time, poi, sarà presente anche l’attrice e comica Barbara Foria. Per lei non sarà un esordio assoluto nel ruolo di giurata: Foria, infatti, ha partecipato come giudice anche a diverse puntate di Cortesie in famiglia.

Al tavolo della giuria di Questa è casa mia, poi, ci sarà anche Roberta Tagliavini. Famosa antiquaria, è un volto noto specie al pubblico di Nove. Qui, infatti, partecipa al programma Cash or Trash: chi offre di più?. Inoltre, sempre sul canale Discovery, Tagliavini è stata la protagonista del docureality intitolato La Mercante di Brera. Infine, il quarto e ultimo giudice del programma sarà il comico e influencer Nicola Conversa.

Il vincitore otterrà un meraviglioso weekend in un albergo a 5 stelle

Al momento, la prima stagione di Questa è casa mia sarà composta di sei puntate, in onda tutti i venerdì in prima serata. Qualora il padrone di casa dovesse riuscire a vincere, come premio porterà a casa una fornitura di tessili per la casa firmata da Via Roma 60. Inoltre, il concorrente che trionferà otterrà anche un meraviglioso weekend in Italia in un albergo a 5 stelle del circuito Nero Lifestyle.