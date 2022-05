Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, The Band 14.4%, Isola Dei Famosi 19.2%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022. L’Isola dei Famosi vince nel prime time. Lo show The Band, condotto da Carlo Conti, chiude con poco più di 2 milioni di spettatori. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.207.000 telespettatori con 14.4%. ha registrato 2.207.000 telespettatori con 14.4%.

Su Rai 2 N.C.I.S. 1.288.000 con 6.6%. N.C.I.S. Hawai’i 861.000 con 4.9%.

Su Rai 3 Chiedi chi era Giovanni Falcone 750.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.406.000 telespettatori con 19.2%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.155.000 spettatori con 8.1%.

Su Italia 1 Rocky Balboa ha registrato 889.000 spettatori con 5.1%.

Su La 7 Propaganda Live 723.000 spettatori con 5.4%.

Su Tv8 Name that tune– Indovina la canzone 264.000 spettatori con 2.2%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.301.000 spettatori con 6.9%.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, la fascia preserale L’Eredità al 28.3% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.532.000-24%. L’Eredità 3.747.000-28.3%. Su Rai 2 Blue Bloods 540.000 con 4.4%. The Good Doctor 588.000 con 3.9%. Su Rai 3 Tg Regione 1.729.000 con 12.3%. Blob 790.000 con 5%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.763.000 con 17.8%. Avanti un Altro 2.554.000 con 20%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto 764.000 persone con 4.8%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 539.000 persone con 3.6%.

Su Tv8 MasterChef 221.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 172.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti il Ritorno al 23.2%

Su Rai 1 .Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.317.000 spettatori con 23.2%.

Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 729.000 spettatori con 3.9%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 979.000 con 5.7%. Un Posto al Sole 1.511.000 con 8.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.160.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 867.000 con 5%; 830.000 con 4.4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.311.000 persone con 7.2%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.212.000 spettatori con 6.6%.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, daytime mattutino

Forum al 20.7%



Su Rai 1 Storie Italiane 581.000-16.4%; 654.000-13.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.657.000 -17.8%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 588.000 con 10.9%- 849.000 con 9.6%.

Su Rai 3 Agorà 336.000 con 7.9%. Agorà Extra 211.000 con 6%. Elisir 333.000 con 6.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 774.000 con 19.6%- 736.000 con 21%. Forum 1.379.000 con 20.7%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali ha registrato 63.000 telespettatori con 1.4%.

Su Italia 1 Sport Mediaset 692.000 spettatori con 5.7%.

Su La 7 L’Aria che Tira 257.000 con 5.2%, 489.000 con 5.1%.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, day time pomeridiano

Giro D’Italia al 12.8%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.638.000 -15.1%. La Vita in Diretta 1.580.000 con 18.9%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.286.000 con 12.8%. Processo alla Tappa 581.000 con 7.5%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 384.000 con 4.4%. Geo 759.000 con 9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.556.000-25%. Pomeriggio Cinque 1.316.000 con 17.2%; 1.418.000 con 17.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 784.000 con 6.9%. Tg4 – Diario di Guerra 293.000 con 3.3%.

Su Italia 1 Magnum P.I. 273.000-3%; 228.000-2.8%. N.C.I.S. Los Angeles 285.000 con 3.5%.

Su La 7 Tagadà 300.000 spettatori con 3.1%. Tagadà Focus 251.000 con 2.9%.

Ascolti Tv venerdì 20 maggio 2022, seconda serata

In crescita Io li conoscevo bene

Su Rai 1 Tv7 è visto da 375.000 persone con 6.9%.

Su Rai 2 Speciale Ore 14 – Crimini e Misteri 367.000 spettatori con 2.9%.

Su Rai 3 Io li conoscevo bene 382.000 telespettatori con 3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 568.000 spettatori con 18.8%.

Su Rete 4 Training Day è visto da 275.000 persone con 6.4%.

Su Italia 1 Mad Max: Fury Road 271.000 spettatori con 3.9%.