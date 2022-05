Dallarenalucio: il 3 giugno su Rai 1 con Carlo Conti e Fiorella Mannoia

Condividi su

Venerdì 3 giugno, a partire dalle 20:30, Rai 1 trasmette Dallarenalucio. La serata evento è dedicata a Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa. Alla conduzione Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia.

Lo show è registrato il giorno antecedente, 2 giugno, nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Dallarenalucio Rai 1, omaggio a Lucio Dalla

Carlo Conti e Fiorella Mannoia rendono omaggio a Lucio Dalla, in una serata che si preannuncia già come uno degli eventi più prestigiosi del 2022. Una grande festa per celebrare l’artista bolognese a dieci anni dalla morte.

Lucio Dalla è infatti scomparso il 1 marzo 2012 a Montreux, in Svizzera, tre giorni prima del suo 69º compleanno. Un artista poliedrico che nel corso di 50 anni di carriera ha regalato al pubblico innumerevoli capolavori che sono entrati a far parte della storia della musica leggera.

Attraverso la costante sperimentazione musicale è riuscito a contaminare vari generi con estro creativo, innovazione e originalità. Dalla è diventato così un importante punto di riferimento per molti artisti. Con la sua musica ha infatti influenzando intere generazioni.

Le sue canzoni raccontano uno spaccato del nostro Paese, segnato da molteplici trasformazioni culturali, storiche e sociali.

Cantautore, compositore e polistrumentista Lucio Dalla si è anche dedicato al cinema e alla televisione. Ha infatti recitato in piccoli ruoli in alcune pellicole degli anni Sessanta e Settanta.

Nel 1982 ha ottenuto il riconoscimento come Migliore Colonna Sonora per il cult-movie Borotalco ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Nel film, diretto e interpretato da Carlo Verdone, diventa inoltre il protagonista indiscusso anche se non appare mai in video. Ha anche firmato le musiche dei film di Mario Monicelli, Michele Placido, Michelangelo Antonioni e Pupi Avati.

Sul piccolo schermo si è cimentato invece nel ruolo di conduttore nel 2002 nello show La Bella e la Besthia insieme a Sabrina Ferilli.

Dallarenalucio, gli ospiti

Sono molti gli artisti che hanno deciso di prendere parte alla serata evento dedicata ad un collega, un amico, un artista unico ed inimitabile. Oltre a reinterpretare le sue canzoni i protagonisti raccontano Lucio Dalla anche attraverso aneddoti e ricordi per raccontarne dei lati inediti.

Salgono infatti sul palco gli Stadio, Tosca, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Ron, Marco Mengoni. E ancora Arisa, Pierdavide Carone, Francesco Gabbani, Brunori Sas, Marco Masini, Fabrizio Moro, Ermal Meta.

Presenti anche Noemi, Gigi D’Alessio, Il Volo, La Rappresentante Di Lista, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Samuele Bersani.

Una preziosa occasione per poter riascoltare il repertorio straordinario e sconfinato di Lucio Dalla.

Lo show è stato fortemente voluto da Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl.

DallarenaLucio è una coproduzione Ballandi e Friends&Partners.