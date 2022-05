Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, Solo per Passione 17.8%, Avanti un altro 11.7%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022. Il primo appuntamento di Solo per Passione- Letizia Battaglia Fotografa, in onda su Rai 1 con Isabella Ragonese, vince nel prime time. Supera Avanti un Altro! Pure di Sera. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa 2.989.000 spettatori con 17.8%. 2.989.000 spettatori con 17.8%.

Su Rai 2 Itas Trentino-Zaksa Kozle Pallavolo Maschile 608.000 spettatori con 3.4%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa 2.136.000 con 11.6%- Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.233.000 con 8.5%.

Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera 1.900.000 spettatori con 11.7%.

Su Rete 4 Zona Bianca 524.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Batman Begins 980.000 spettatori con 6.2%.

Su La 7 Non è l’Arena 664.000 spettatori con 4.9%

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Mare forza Quattro 351.000 spettatori con 2%.

Su NOVE Armageddon – Giudizio Finale 280.000 con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, la fascia preserale 90° Minuto al 4.7%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 2.396.000-20.4%. 2.396.000-20.4%. L’Eredità 3.330.000 con 23.7%. Su Rai 2 90° Minuto 601.000 con 4.7%. Il Provinciale 543.000 con 3.4%. Su Rai 3 TGR 1.517.000 spettatori con 10.3%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.274.000 con 11.4%. Avanti un Altro! 1.992.000 con 14.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 682.000 spettatori con 4.2%. Su Italia 1 CSI: Miami 489.000 persone con 3.2% Su La 7 TgLa7 Speciale 315.000 spettatori con 2.8%.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 13.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 4.168.000 telespettatori con 23%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.121.000 con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.374.000 spettatori con 13.1%. Su Rete 4 Controcorrente 704.000 con 4.1%; 807.000 con 4.4%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.176.000 spettatori con 6.7%.

Su NOVE Little Big Italy 208.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, daytime mattutino

Melaverde al 18.8%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 230.000 -11.7% Angelus 2.048.000-24.6%. Linea Verde 3.009.000-26%.

Su Rai 2 O anche No 71.000 spettatori con 1.3%. Dream Hotel 289.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 259.000- 5%. Mi Manda Raitre 300.000-5.3%. Le Parole per Dirlo 195.000 -3.3%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 728.000-12.1%; 889.000-13.1%. Melaverde 1.802.000- 18.8%

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 203.000 spettatori con 3.2%.

Su Italia 1 Una Mamma per amica è visto da 212.000 persone con 3.4%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 93.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, day time pomeridiano

Da Noi a Ruota Libera al 16.1%

Su Rai 1 Domenica In 2.631.000-20.3%; 2.191.000-17%. Da Noi… A Ruota Libera 1.662.000 con 16.1%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.265.000 con 9.7%. Processo alla Tappa 1.159.000 con 11.3%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 676.000-5.1%.Il Mondo che Verrà 493.000-3.9% . Rebus 426.000 con 3.6%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.058.000- 15.6%. Verissimo- Le Storie 1.480.000-14.5%; 1.182.000-11.3%.

Su Rete 4 Tg4- Diario di Guerra 213.000 spettatori con 1.7%.

Su Italia 1 Another Cinderella Story 391.000 con 3%. Shark Tale 292.000 con 2.7%.

Su La 7 Juventus-Roma Coppa Italia Calcio Femminile 179.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv domenica 22 maggio 2022, seconda serata

Speciale Tg1 al 10.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 788.000 telespettatori con 10.6%. 788.000 telespettatori con 10.6%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 837.000 con 9.3%. L’Altra DS 197.000 con 5%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 369.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte 472.000 spettatori con 6.7% .

Su Rete 4 Falcone, Borsellino e gli Altri è visto da 131.000 persone con 4%.

Su Italia 1 Pressing 425.000 spettatori con 9%.