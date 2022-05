Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, Solo per Passione 18.3%, Isola Dei Famosi 18.9%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022. Anche il secondo ed ultimo appuntamento di Solo per Passione- Letizia Battaglia Fotografa vince nel prime time. Supera il reality L’Isola dei Famosi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa 3.285.000 spettatori con 18.3%.

Su Rai 2 Made in Sud 817.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 3 Report 1.462.000 spettatori con 7.8%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi è visto da 2.380.000 persone con 18.9%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica 800.000 spettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Fast and Furious 7 1.345.000 spettatori con 7.7%.

Su La 7 Giovanni Falcone 750.000 spettatori con 4.1%.

Su Tv8 Eto’o Integration Heroes 331.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE Ex – Amici come Prima 370.000 con 2%.

Ascolti Tv lunedì 23 maggio, la fascia preserale L’Eredità al 27.2%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.340.000 con 22.2%. L’Eredità 3.763.000 con 27.2%.

Su Rai 2 Blue Bloods 542.000 con 4.3%. The Good Doctor 637.000 con 3.8%. Su Rai 3 TGR 1.832.000 con 12.3%. Blob 817.000 con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.779.000 con 17.9%. Avanti un Altro 2.768.000 con 20.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 724.000 spettatori con 4.2%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 391.000 con 3.3%. CSI Miami 617.000 con 4%. Su Tv8 Home Restaurant 220.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 252.000 spettatori con 1.7%. Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, l’access prime time La Gioia della Musica al 4.9%

Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 4.659.000 telespettatori con 23.5%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 823.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 906.000 con 4.9%. Un Posto al Sole 1.420.000 con 7.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.363.000 persone con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 863.000 con 4.5%, 879.000 con 4.4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.297.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.508.000 spettatori con 7.6% Su NOVE Deal with it– Stai al Gioco 315.000 con 1.6%.

Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 18.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 795.000- 13.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.756.000 con 18.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 630.000 con 11%; 1.004.000 con 10.8%.

Su Rai 3 Agorà 298.000 con 6.8%. Agorà Extra 208.000 con 5.2%. Elisir 272.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 813.000-19.6%, 903.000-22.6% Forum 1.514.000 con 21.4%.

Su Rete 4 Hazzard 119.000 spettatori con 3%

Su Italia 1 Sport Mediaset 802.000 spettatori con 6.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 282.000 con 5.3%- 475.000 con 4.8%.

Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 17%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.779.000-17%. La Vita in Diretta 1.617.000 con 19.1%.

Su Rai 2 Giro di Italia Speciale 355.000 con 3.3%. Marie Brand 317.000 con 3.7%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 347.000 – 4.5%. Geo 803.000 con 9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.737.000-27.4% Pomeriggio Cinque 1.201.000 con 15.7%, 1.435.000 con 16.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 731.000 con 6.7%. TG4 Diario di Guerra 324.000 con 3.8%.

Su Italia 1 I Simpson 571.000-4.9%, 645.000-5.9%, 596.000-5.5%.

Su La 7 Tagadà 324.000 con 3.5%. Tagadà #Focus 320.000 – 4.1%.

Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, seconda serata

Tiki Taka al 7.2%

Su Rai 1 Via delle Storie 906.000 con 10.6%. S’è Fatta Notte 298.000 con 6.2%.

Su Rai 2 Restart 207.000 spettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Dilemmi 590.000 spettatori con 4.9%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 502.000 telespettatori con 18.6%

Su Rete 4 Motive 149.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 354.000 spettatori con 7.2%.