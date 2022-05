Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, Don Matteo 34.3%, Poveri ma Ricchissimi 9.6%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022. L’ultimo appuntamento di Don Matteo 13 trionfa in prima serata con oltre 6 milioni di spettatori. Supera il film Poveri ma ricchissimi in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 6.186.000 telespettatori con 34.3%

Su Rai 2 Corso Sempione 27 536.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Rai 3 Quando c’era Berlinguer 561.000 spettatori con 3%.

Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi 1.653.000 spettatori con 9.6%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 939.000 telespettatori con 6.7%.

Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere 826.000 spettatori con 5.2%.

Su La 7 PiazzaPulita 803.000 telespettatori con 6%.

Su Tv8 Antonino Chef Academy 290.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Only Fun – Comico Show 427.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, la fascia preserale Blob al 4.6% Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 7 2.306.000-22.5%. L'Eredità 3.555.000-26.5%. Su Rai 2 Blue Bloods 472.000 con 3.9%. The Good Doctor 545.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR 1.854.000 con 12.8%. Blob 742.000 con 4.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.826.000 con 18.8% . Avanti un Altro! 2.577.000 con 20.2%. Su Rete 4 Tempesta d'Amore è visto da 705.000 persone con 4.3%. Su Italia 1 CSI Miami 633.000 con 4.2%.

Su La 7 TgLa7 Speciale 347.000 spettatori con 5%.

Su Tv8 Home Restaurant 183.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 216.000 con 1.5%.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno quasi al 25%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.784.000 spettatori con il 24.7%

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 796.000 spettatori con 4%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 807.000 con 4.7%. Un Posto al Sole 1.372.000 con 7.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.370.000 persone con 17.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 781.000 con 4.3%, 710.000 con 3.6%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.330.000 spettatori con 7.1%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.311.000 spettatori con 6.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 269.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 16.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 749.000 -19.8%, 781.000-16.6% E' Sempre Mezzogiorno 1.555.000 con 16.5%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 610.000 con 11.5%; 1.039.000 con 11.8%.

Su Rai 3 Agorà 384.000-8.6%. Agorà Extra 289.000 -7.6%. Elisir 249.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 889.000-20.7%; 816.000-21.5%. Forum 1.395.000-21%.

Su Rete 4 Hazzard 112.000 spettatori con 2.9%.

Su Italia 1 DR House – Medical Division 105.000-2.2%, 123.000-3.1%. CSI: NY 87.000-2.3% .

Su La 7 L’Aria che Tira 217.000-4.5%; 435.000-4.5%.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno sotto il 14%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.496.000- 13.9%. La Vita in Diretta 1.625.000 con 19.3%.

Su Rai 2 Giro d’Italia 1.229.000 con 11.9%)-1.816.000 con 21.2%. Processo alla Tappa 816.000 con 10.2%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 301.000 – 3.5%%. Geo 774.000 con 9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.757.000 -27%. Pomeriggio Cinque 1.368.000 – 17.4%; 1.518.000- 18%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 782.000 con 7%. TG4 Diario di Guerra 266.000 con 2.9%.

Su Italia 1 I Griffin 400.000 con 4%. Magnum P.I. 297.000 con 3.3%.

Su La 7 Tagadà 294.000 con 3.1%. Tagadà#Focus 248.000 con 2.9%.

Ascolti Tv giovedì 26 maggio 2022, seconda serata

Porta a Porta al 12.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 831.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 120.000 spettatori con 2.1%

Su Rai 3 Grande Amore 449.000 persone con 3.9%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano 182.000 spettatori con 5.5%.

Su Canale 5 TG5 Notte 583.000 spettatori con 7.5%.

– Su Italia 1 Jonah Hex 238.000 persone con 6%.