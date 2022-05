F1 GP di Montecarlo, la programmazione tv tra TV8 e Sky

Condividi su

Venerdì 27 maggio prenderà il via il GP di Montecarlo di Formula 1. Il week-end di corsa, settimo appuntamento del mondiale, si disputerà nello scenario suggestivo del Principato. Evento, questo, che negli anni ha portato tale appuntamento a essere tra i più attesi di tutto il mondiale. La programmazione tv del GP di Montecarlo avrà come protagonisti Sky e TV8.

Formula 1 GP Montecarlo, gli appuntamenti del venerdì

Il week-end di corsa parte, come detto, venerdì. In tale data, a partire dalle ore 14:00, prenderà il via la prima sessione di prove libere. In essa, i piloti delle monoposto potranno scendere per la prima volta in pista. Successivamente, dalle ore 17:00, prenderà il via la seconda sessione di prove libere, che saranno fondamentali per studiare le caratteristiche della pista oltre che per analizzare i migliori settaggi delle monoposto.

Formula 1 GP Montecarlo, programmazione tv delle qualifiche

Il GP di Montecarlo di Formula 1 continuerà, poi, nella giornata di sabato. In tale data, infatti, si correrà la terza ed ultima sessione di prove libere. In questo caso, la bandiera del via sarà sventolata a partire dalle ore 13:00. Tutte e tre le sessioni di prove saranno visibili in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1 (canale 207). Le prove, poi, saranno visibili anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go, che trasmetterà tutti gli appuntamenti del week-end.

Dalle ore 16:00, poi, il GP di Montecarlo di Formula 1 entrerà nel vivo con l’inizio delle qualifiche. Una sessione, quest’ultima, fondamentale anche per la gara, ancora di più su un circuito come quello di Montecarlo. Qui, infatti, i sorpassi sono decisamente complicati e, dunque, un buon posizionamento in griglia di partenza diventa fondamentale. Le qualifiche, in diretta, saranno visibili solo su Sky e avranno il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. L’appuntamento, poi, sarà trasmesso anche in chiaro (ma in differita) dalle ore 18:30 su TV8.

La gara

Il week-end del GP di Montecarlo di Formula 1 si concluderà domenica 29 maggio con la messa in onda della gara. I semafori verdi del via scatteranno a partire dalle ore 15:00. La diretta della corsa sarà, così come accaduto con le qualifiche, un’esclusiva Sky. In particolare, la gara sarà visibile su Sky Sport Formula 1 e su Sky Sport Uno.

La gara, sul canale tematico, sarà preceduta, a partire dalle ore 14:00, da un lungo pre-gara. In tale spazio saranno analizzati i vari scenari che potrebbero verificarsi durante la competizione. Dalle 17:00, subito dopo la corsa, sempre su Sky Sport F1 partirà un lungo post gara, con tutte le analisi e i commenti su quanto avvenuto in pista. La corsa, esattamente come le qualifiche, sarà commentata da Vanzini, Gené e Chinchero. Ma la gara del GP di Montecarlo di Formula 1 sarà visibile anche in chiaro. TV8, infatti, la trasmetterà in differita a partire dalle ore 18:00.

Formula 1 GP Montecarlo, il calendario completo

Di seguito, la programmazione tv completa di Sky del GP di Montecarlo di Formula 1.

Venerdì 27 maggio: prove libere 1 ore 14:00, prove libere 2 ore 17:00;

Sabato 28 maggio: prove libere 3 ore 13:00, qualifiche ore 16.00;

Domenica 29 maggio: gara ore 15:00.

Per quanto riguarda il palinsesto su TV8, gli orari sono i seguenti.

Sabato 28 maggio: qualifiche ore 18:30;

Domenica 29 maggio: gara ore 18:00.