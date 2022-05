Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, Tutti in piedi 11.6%, Liverpool- Real Madrid 33.7%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022. La finale di Champions League, che ha decretato la vittoria del Real Madrid. trionfa nel prime time. Supera il film Tutti in piedi proposto da Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, il prime time

Su Rai 1 Tutti in piedi ha registrato 2.083.000 spettatori con 11.6%.

Su Rai 2 Le regole della pazzia 821.000 con 4.3%. 821.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Sapienza un solo pianeta 656.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Liverpool-Real Madrid è visto da 6.090.000 persone con 33.7%.

Su Rete 4 Banana Joe 918.000 spettatori con 5.1%.

Su Italia 1 Mrs Doubtfire 956.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Sotto il segno del pericolo 467.000 spettatori con 2.7%.

Su Tv8 The princess and the Press 154.000 spettatori con 0.8%.

Su NOVE Lady Gucci- la storia di Patrizia Reggiani 350.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, la fascia preserale Avanti un altro al 19.4% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 7 2.382.000 con 21.2%. L’Eredità 3.475.000 con 25.3%. Su Rai 2 NCIS New Orleans 293.000 con 2.2%. NCIS Los Angeles 547.000 con 3.6%. Su Rai 3 TG Regione 1.805.000 con 12.6%. Blob 743.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.640.000 con 15.3%. Avanti un Altro! 2.575.000 con 19.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 690.000 persone con 4.4%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 535.000 persone con 3.6%.

Su La 7 TGLa7 Speciale 335.000 spettatori con 4.4%.

L’access prime time Le Parole al 6.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti il ritorno 4.077.000 spettatori con 21.9%.

Su Rai 3 Le Parole 1.265.000 spettatori con 6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.263.000 persone con 19.6%. Su Rete 4 Controcorrente 753.000 con 4.4%; 737.000 con 3.9%. Su Italia 1 NCIS 1.247.000 spettatori con 6.9%. Su La 7 In Onda 756.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, daytime mattutino

Linea Verde life al 18.1%

Su Rai 1 Linea verde Discovery 1.148.000-14.4%. Linea verde Life 2.110.000-18.1%

Su Rai 2 Cook 40′ 285.000 con 3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 320.000-6.3%. Mi manda Raitre 305.000-6.4%.

Su Canale 5 Forum 1.318.000 telespettatori con 17.9%.

Su Rete 4 Belli freschi 167.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica 229.000 spettatori con 5%.

Su La 7 Coffee Break sabato 132.000-3%. Like – Tutto ciò che piace 154.000-1.2%.

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 7.5%

Su Rai 1 Dedicato 1.348.000 -10.3% Linea Blu 873.000-7.5%. ItaliaSì 945.000-9.3%; 1.400.000 -14.1%

Su Rai 2 Giro d’Italia 2.382.000 con 19.9%. Il Processo alla Tappa 1.497.000 con 15.3%

Su Rai 3 Tv Talk 714.000 con 6.1%. Frontiere Speciale 328.000 con 3%.

Su Canale 5 Verissimo 1.795.000 con 16.5%- 1.703.000 con 17.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 787.000 persone con 6.1%.

Su Italia 1 Scuola di Polizia 4 478.000 spettatori con 4.5%

Su La 7 Tagadà 217.000 con 1.8%. Tagadoc 158.000 con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 28 maggio 2022, seconda serata

Diversity Media Awards al 6.1%

Su Rai 1 Diversity Media Awards ha registrato 505.000 telespettatori con 6.1%.

Su Rai 2 Atletica leggera 312.000 spettatori con 2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 381.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Champions League Live 2.267.000 spettatori con 24.8%.

Su Rete 4 Confessione reporter è visto da 227.000 persone con 2.6%.

Su Italia 1 Scemo e più scemo 409.000 spettatori con 7.2%.