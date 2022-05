Domenica In 29 maggio, ospiti: Renato Zero protagonista di una lunga intervista

Condividi su

Domenica 29 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Mara Venier. Quest’ultima, durante la diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi, accoglierà numerosi ospiti e amici. Tra questi, anche Renato Zero.

Domenica In 29 maggio, Renato Zero presenterà il concerto Zerosettanta

Tra gli ospiti di Domenica In del 29 maggio, dunque, ci sarà il cantante originario di Roma, Renato Zero. In attività da 1967, il prossimo settembre sarà il protagonista di un duplice anniversario. Il cantante, infatti, compirà 72 anni e festeggerà, contemporaneamente, anche i 55 anni di carriera.

L’autore de I migliori anni della nostra vita, per celebrare tali avvenimenti, realizzerà cinque concerti evento. Le date saranno fissate per il 23, 24, 25 e 30 settembre e l’1 ottobre. Durante l’ospitata, Renato Zero sarà intervistato da Mara Venier e si esibirà in alcuni dei suoi successi più celebri.

Domenica In 29 maggio, Roberto Saviano ricorda Giovanni Falcone

A Domenica In del 29 maggio si ricorderà anche il magistrato Giovanni Falcone. A tal proposito, sarà ospite in studio lo scrittore Roberto Saviano. L’autore di Gomorra, infatti, sarà il protagonista di una lunga intervista. Durante questa, Saviano presenterà al pubblico Solo è il coraggio, il suo ultimo libro pubblicato il 27 aprile e dedicato proprio a Falcone.

Mara Venier, durante la prossima diretta, accoglierà in studio anche l’amico Jerry Calà. Quest’ultimo, in compagnia della sua band, si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. Inoltre, presenterà il suo nuovo cd Professione entertainer, composto da venti brani.

Mara Venier ricorda Stefano D’Orazio con la moglie Tiziana Giardoni

Durante la puntata di Domenica In del 29 maggio, Mara Venier dedicherà ampio spazio anche al mondo della recitazione. A tal proposito, la conduttrice accoglierà in studio Lino Banfi e Ron Moss. I due attori, durante la loro intervista, presenteranno al pubblico la pellicola Viaggio a sorpresa, commedia nella quale danno il volto ai protagonisti.

Infine, a Domenica In del 29 maggio ci sarà anche spazio per un ricordo molto toccante. Mara Venier, infatti, ha scelto di dedicare uno spazio della diretta a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso lo scorso novembre 2020. A tal proposito, sarà presente in studio la moglie Tiziana Giardoni. Inoltre, nello spazio interverrà anche Red Canzian, che si esibirà sulle note del brano Se c’è un posto nel tuo cuore. Tale performance consisterà in uno speciale duetto virtuale proprio con D’Orazio. La puntata di Domenica In del 29 maggio sarà visibile anche in diretta streaming dal sito Rai Play.