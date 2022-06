Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, Don Matteo 18.9%, La mia banda suona il pop 12.4%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022. Don Matteo vince anche in replica. Supera il film in onda su Canale 5 La mia banda suona il pop. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, il prime time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 2.811.000 telespettatori con 18.9% ha registrato 2.811.000 telespettatori con 18.9%

Su Rai 2 Appena un Minuto 786.000 spettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Caro Presidente 348.000 spettatori con 2.2%

Su Canale 5 La Mia Banda Suona il Pop 1.881.000 spettatori con 12.4%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.052.000 telespettatori con 8%.

Su Italia 1 Spagna-Portogallo 1.107.000 spettatori con 6.6%

Su La 7 PiazzaPulita 773.000 telespettatori con 6.3%.

Su Tv8 Antonino Chef Academy 253.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Only Fun – Comico Show 411.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, la fascia preserale Blob al 4.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.386.000-23.4%. 2.386.000-23.4%. L’Eredità 3.357.000-26.8%. Su Rai 2 Blue Bloods 416.000 con 3.5%. The Good Doctor 470.000 con 3.3%. Su Rai 3 TGR 1.637.000 con 12.2%. Blob 644.000 con 4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.533.000 con 15.6%. Avanti un Altro 2.435.000 con 19.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 651.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 CSI Miami 456.000 con 3.3%.

Su La 7 TgLa7 Speciale 382.000 spettatori con 3.8%.

Su Tv8 Home Restaurant 173.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Cash or trash – Chi Offre di più? 173.000 con 1.7%.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno quasi al 22.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 3.788.00 spettatori con il 22.5%

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 822.000 spettatori con 3.8%. Su Rai 3 La Gioia della Musica 855.000 con 5.5%. Un Posto al Sole 1.305.000 con 7.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 2.726.000 persone con 16.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 780.000 con 4.9%- 760.000 con 4.5%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.212.000 spettatori con 7.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 228.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 18.8%

Su Rai 1 Parata Militare 2 giugno 2.718.000 con 40.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.986.000 con 18.8%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 445.000 con 5.8%- 907.000 con 9%.

Su Rai 3 Agorà 282.000-5.2%. Agorà Extra 165.000 -2.7%. Elisir 241.000 con 3.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 797.000 con 13.4%, 1.044.000 con 12.2%.

Su Rete 4 Il Segreto 164.000 spettatori con 1.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset 830.000 spettatori con 6.5%

Su La 7 L’Aria che Tira Il Diario 167.000 con 1.7%.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 16.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.805.000- 16.3%. La Vita in Diretta 1.805.000 con 19.2%. 1.805.000- 16.3%.1.805.000 con 19.2%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 387.000 con 3.3%. Squadra Speciale Cobra 11 265.000-2.5%.

Su Rai 3 Geo 270.000 con 3.1%. Geo Magazine 694.000 con 7.6%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.264.000 con 14.6%, 1.371.000 con 15.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 577.000 con 5.1%. TG4 Diario di Guerra 394.000 con 4.3%.

Su Italia 1 Lethal Weapon 402.000 con 4.4%. NCIS Los Angeles 34.000 con 3.6%

Su La 7 Tagadà 374.000 con 3.9%. Tagadà#Focus 364.000 – 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 2 giugno 2022, seconda serata

Porta a Porta al 12.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 720.000 telespettatori con 12.3%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte 138.000 spettatori con 1.7%

Su Rai 3 Rai Parlamento 164.000 con 1.5%. Tg3 Linea Notte 165.000 con 2.8%.

Su Rete 4 Slow Tour Padano 168.000 spettatori con 5%.

Su Canale 5 X Style 551.000 spettatori con 6.1%.

– Su Italia 1 Sport Mediaset Speciale: Monza – Destinazione Paradiso 600.000 con 4.1%.