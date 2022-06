Giubileo Regina Elisabetta programmazione tv, speciali in diretta su Rai 1, Canale 5 e Sky

Condividi su

Nei prossimi giorni la Gran Bretagna festeggerà il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e l’evento sarà seguito, anche in Italia, da una programmazione tv ad hoc. In particolare, per il 70esimo anniversario di regno, le emittenti italiane trasmetteranno degli approfondimenti speciali. Inoltre, saranno seguiti tutti gli eventi della celebrazione.

Giubileo Regina Elisabetta programmazione tv, sabato 4 giugno speciale del TG5

La programmazione tv per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta coinvolgerà in primis Mediaset. Sabato 4 giugno, su Canale 5, sarà trasmesso uno speciale intitolato Queen Elizabeth, l’intramontabile. L’appuntamento, curato dal TG5, andrà in onda alle 13:25. Il conduttore di tale spazio sarà Dario Maltese.

Ma la programmazione tv Mediaset per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta avrà tra i protagonisti anche La5. Sabato 4 giugno, dalle ore 11:15, andrà in onda lo speciale The Queen: La favola, curato da Lavinia Orefici. L’obiettivo sarà quello di far conoscere un lato diverso della Regina. Durante lo speciale, infatti, il pubblico potrà entrare nelle residenze della Regina, oltre che scoprire le sue più grandi passioni.

Giubileo Regina Elisabetta programmazione tv, gli appuntamenti della Rai

Ma gli eventi del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta saranno seguiti anche dalla Rai. Domenica 5 giugno, a partire dalle ore 16:00, andrà in onda su Rai 1 lo speciale Parata per il Giubileo di Platino. Il programma trasmetterà in diretta la grande Parata alla quale parteciperanno oltre 5mila sudditi. L’approfondimento sarà curato da Isabella Romano. All’appuntamento parteciperanno Marco Varvello e Natalia Augias, inviati Rai.

Sky ha dedicato un canale all’evento

Infine, anche Sky ha inserito nella propria programmazione tv degli approfondimenti legati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. In particolare, dal 3 al 5 giugno, il canale 109 di Sky cambierà nome, diventando Sky Uno the Royals. L’intera programmazione del canale sarà dedicata alla Regina e alla Famiglia Reale. Tra i programmi in onda in tali giorni ci saranno numerosi documentari. Tra questi anche Lady Diana: la biografia e I 90 anni della Regina.

Sky seguirà, in diretta, il Platinum Party at the Palace. Il concerto, in onda direttamente da Buckingham Palace, inizierà sabato 4 giugno a partire dalle ore 21:00. L’evento sarà visibile in diretta su Sky Uno. Il concerto sarà dedicato alla Regina e sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale.

Tra gli artisti presenti, infatti, ci saranno i Duran Duran, i Queen, Diana Ross, Alicia Keys ed Elthon John. Sul palco saliranno anche degli ospiti non musicali. Tra questi, ci saranno anche David Beckham ed Emma Raducanu. Nello spettacolo, infine, ci sarà anche un po’ d’Italia grazie alla partecipazione di Andrea Bocelli.