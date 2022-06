Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, C’era una volta a Montecarlo 15.1%, Sono Solo Fantasmi 13%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022. Il film proposto da Rai 1 supera Sono Solo Fantasmi in onda su Canale 5. Dalla Strada al Palco con Nek debutta con poco più di 1 milione di telespettatori. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, il prime time

Su Rai 1 C’era una volta… a Montecarlo ha registrato 2.431.000 spettatori con 15.1%.

Su Rai 2 Dalla Strada al Palco 1.045.000 spettatori con 7.5%.

Su Rai 3 Filorosso 583.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 Sono Solo Fantasmi 2.049.000 persone con 13%.

Su Rete 4 Dynasties – L’avventura della vita 535.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 LoveMi 1.440.000 spettatori con 10%.

Su La 7 G’olè! 635.000 telespettatori con 4%.

Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia 285.000 spettatori con 1.8%.

Su NOVE Shooter 388.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, la fascia preserale Drusilla al 3.4%

Su Rai 1 Reazione a Catena-L’Intesa Vincente 2.581.000-24.9%. Reazione a Catena 3.601.000-27.8%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 507.000 spettatori con 3.4%. Su Rai 3 TGR 1.860.000 con 13.6%. Blob 704.000 con 4.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.289.000-13.3%. Avanti un Altro 2.036.000-16.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 756.000 persone con 4.9%. Su La 7 Padre Brown 90.000-1%; 94.000-0.8%. Su Tv8 Home Restaurant 177.000 persone con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash 184.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.8% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.714.000 telespettatori con 15.7%. Su Rai 2 TG2 Post 740.000 spettatori con 4.2%. Su Rai 3 Generazione Bellezza 783.000-4.9%. Un Posto al Sole 1.356.000-7.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.793.000 spettatori con 16.2%. Su Rete 4 Controcorrente 813.000-5%, 979.000-5.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.316.000 spettatori con 7.7%. Su Tv8 Celebrity Chef 459.000 spettatori con 2.7%. Su NOVE Deal with it 262.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, daytime mattutino

Uno Mattina Estate al 16%



Su Rai 1 Uno Mattina Estate 705.000 con 16%.Camper 1.300.000 con 13.8%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 396.000 spettatori con 5.6%.

Su Rai 3 Agorà Estate 199.000-4.7%. Agorà Extra Estate 164.000- 4.2%. Elisir a Gentile Richiesta 184.000 -4.3%.

Su Canale 5 Morning News 829.000-20.6%, 772.000-18.8% . Forum 1.321.000 con 19.1%.

Su Rete 4 Hazzard 105.000 telespettatori con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 871.000 persone con 7.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 212.000-4.1%, 356.000-3.7%.

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, day time pomeridiano

Eden al 2.3%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.581.000 con 18.4%.

Su Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 347.000 spettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Overland 537.000 con 6.8%. Geo Magazine 777.000 con 8.5%.

Su Canale 5 Un Altro Domani 1.583.000-17.9%. Brave and Beautiful 1.502.000-18.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 821.000-8.2%. TG4 Diario di Guerra 429.000-5.3%.

Su Italia 1 Lethal Weapon 425.000-5.3%. NCIS Los Angeles 443.000-5.7%.

Su La 7 Eden Un Pianeta da Salvare 204.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv martedì 28 giugno 2022, seconda serata

Let’s play quasi al 5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 534.000 telespettatori con 10.1%.

Su Rai 2 Let’s Play 221.000 spettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 324.000 spettatori con 5.1%.

Su Canale 5 TG5 Notte 652.000 spettatori con 6.7%.

Su Rete 4 Assassins è visto da 129.000 persone con 2.5%.

Su Italia 1 Halloween ha registrato 323.000 telespettatori con 8.3%.