Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, Il Volo 23.2%, Tu Si Que Vales 15.9%

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022. La serata-evento de Il Volo, in replica, che rende omaggio ad Ennio Morricone vince nel prime time. Supera Tu Si Que Vales. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha registrato 2.799.000 spettatori con 23.2%.

Per Rai 2 Inganno Letale è visto da 921.000 persone con 7.3%.

Su Rai 3 Alighieri Durante, detto Dante 663.000 spettatori con 5.3%.

Per Canale 5 Tu si que vales ha registrato 1.497.000 spettatori con 15.9%.

Su Rete 4 Matrimonio alla Bahamas 369.000 spettatori con 3%.

Per Italia 1 Transformers 3 663.000 spettatori con 5.9%.

Su La 7 Quel che Resta del Giorno 290.000 persone con 2.5%.

Per Tv8 Limitless ha registrato 210.000 telespettatori con 1.7%

Su NOVE Chico Forti – Colpevole d’Innocenza 137.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, la fascia preserale Csi Miami al 3.4% Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 1.916.000-21%. Reazione a Catena 2.930.000-26.9%. Su Rai 2 NCSI New Orleans 290.000 con 2.8%. NCIS Los Angeles 375.000 con 3.1%. Per Rai 3 TGR 1.361.000-11.8%. Blob 500.000 con 4%.. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.100.000- 12.3%. Avanti un Altro! 1.472.000-13.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 522.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 CSI Miami è visto da 403.000 persone con 3.4%.

Su La 7 Il Palio di Siena 615.000- 7.4%. Siena – Il Palio delle Contrade 1.230.000 -10.5%.

L’access prime time Paperissima Sprint al 15.2% Per Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.702.000 con 21.3%

Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 931.000 spettatori con 7.4%.

Su Rai 3 Sapiens Doc – Un Solo Pianeta 502.000 spettatori con 4%.

Per Canale 5 Paperissima sprint è visto da 1.934.000 persone con 15.2%. Su Rete 4 Controcorrente 567.000-4.5%; 647.000-5.1%. Su Italia 1 NCIS 943.000 spettatori con 7.4%. Per La 7 Uozzap! ha registrato 355.000 telespettatori con 2.9%.

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, daytime mattutino

Linea Verde life al 19.9%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere Estate 616.000-11.8%, Linea Verde Sentieri 1.125.000- 15.3%. Linea Verde Life 2.149.000-19.9%.

Su Rai 2 Felicità – La Stagione dell’Amore 207.000 con 3.7%. Cook 40′ 257.000 con 2.9%.

Su Rai 3 Storie della Scienza 140.000 con 2.8%. Tg3 716.000 con 9.7%.

Per Canale 5 Forum 1.112.000 telespettatori con 15.8%.

Su Rete 4 Il Segreto 183.000-1.9% . Slow Tour Padano 246.000 -2%.

Per Italia 1 Una Mamma per Amica 145.000-3.5%; 185.000 -4.3%.

Su La 7 Coffee Break Sabato 183.000 con 4.4%. Like Tutto Ciò che Piace 98.000 con 0.9%.

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu 15.4%, Una Vita al 25%

Per Rai 1 Linea Blu 1.703.000 con 15.4%, Passaggio a Nord 1.129.000 con 12.1%.

Su Rai 2 Giro d’Italia femminile 605.000-5.1%. Tour de France 695.000-7.1%; 1.138.000-13%.

Per Rai 3 TG Regione 1.996.000 con 16.7%. Divorzio all’Italiana 543.000 con 6%.

Su Canale 5 Beautiful 1.820.000-14.8%. Una Vita 1.687.000-25%. Come Sorelle 1.296.000-13.9%.

Per Rete 4 Lo Sportello di Forum 672.000 spettatori con 6.3%

Su Italia 1 I Simpson 425.000-3.5%. Dc’s Legends of Tomorrow 211.000-2%; 85.000-2%, 166.000-1.9%.

Su La 7 Atlantide 219.000 con 2.1%; 228.000 con 2.6%.

Ascolti Tv sabato 2 luglio 2022, seconda serata I Nostri Angeli al 7.6% Su Rai 1 I Nostri Angeli ha registrato 477.000 spettatori con 7.6%. Su Rai 2 TG2 Dossier 281.000 spettatori con 2.9%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 400.000 spettatori con 3.4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 440.000 spettatori con 16.3%. Su Rete 4 Ravanello Pallido è visto da 203.000 persone con 3.1%. Su Italia 1 Cose di questo Mondo 236.000-4.6%; 140.000-4.4%.