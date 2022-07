A casa cucina papà con Vittorio Vaccaro, da domenica 3 luglio luglio su Food Network e Discovery+

Condividi su

Debutta su Food Network da domenica 3 luglio alle ore 15.00 A casa cucina papà, con Vittorio Vaccaro. Nel nuovo cooking show, prodotto da Jumpcutmedia, l’attore si cimenterà nella realizzazione di nuove pietanze. Preparerà un piatto per ogni circostanza diversa e l’obiettivo sarà di unire il piacere del gusto alla condivisione.

Vittorio Vaccaro sta per iniziare una nuova avventura che prende il nome di A casa cucina papà. Il nuovo cooking show andrà in onda ogni domenica alle 15.00 a partire dal 3 luglio su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Sei sono in tutto le puntate da 30 minuti ciascuna, e saranno disponibili anche in streaming su discovery+. L’obiettivo di Vaccaro è di preparare piatti semplici ma speciali per sei diverse circostanze. Dal pranzo in famiglia, a una cena informale o romantica.

L’attore durante il corso delle puntate di A casa cucina papà, andrà alla ricerca degli ingredienti giusti per preparare ricette che possano unire la famiglia, gli amici e creare momenti di condivisione a tavola. La cucina è da sempre una delle più grandi passioni di Vittorio Vaccaro, che ha coltivato negli anni attraverso sperimentazioni, dando così sfogo alla sua curiosità e fantasia. Otre alla preparazione delle ricette, l’attore ai fornelli si dedica alla scelta del menù e alla realizzazione in tempi brevi delle pietanze. L’amore farà da contorto ad ogni suo piatto.

A casa cucina papà nasce da una collaborazione di di JumpCutMedia con Warner Bros. Discovery. La casa di produzione milanese ha già prodotto numerosi show come Giusina in Cucina, La Dolce Bottega di Renato e Pasta, Orto e Fantasia le cui nuove edizioni andranno in onda il prossimo autunno.

Vittorio Vaccaro, artista poliedrico: attore, cuoco, cantante

Vittorio Vaccaro, protagonista in A casa cucina papà, nasce in Sicilia ma vive a Milano. Negli anni ha sviluppato molteplici passioni tra cui quella per la cucina, per il canto e la recitazione, dove ha spesso ricoperto il ruolo di regista. In una recente intervista l’attore ha confidato di aver ereditato la passione per la musica dal nonno, che suonava in una banda siciliana.

Quella della cucina invece l’ha ereditata dai suoi genitori che avevano una pizzeria in Sicilia. E’ proprio grazie alla sua terra e alla sua curiosità, che è riuscito a coltivare la passione per il cibo, cogliendo ispirazione dai profumi dell’isola. La cucina è infatti per Vaccaro un qualcosa di viscerale, mentre la recitazione è pura passione.