Ascolti Tv sabato 9 luglio 2022, The Voice Senior 14.3%, Tu Si Que Vales 15.8%

Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022. La replica di Tu Si Que Vales supera quella di The Voice Senior. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, il prime time

Vince la replica di Tu Si Que Vales

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.676.000 spettatori con 14.3% Su Rai 2 Legami mortali è seguito da 774.000 spettatori con 6%. Per Rai 3 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte 719.000 con 5.6%. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales 1.520.000 persone con 15.8%. Su Rete 4 Il bisbetico domato 581.000 telespettatori con 4.8%. Per Italia 1 Transformers 4 – L’era dell’estinzione 544.000 spettatori 5%. Su La 7 Schegge di paura 523.000 spettatori con 4.3%. Su Tv8 Grantchester 201.000 spettatori con 1.6%. Per NOVE Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? 249.000 con 2.2%.

La fascia preserale

Blob al 3.7%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 1.834.000-20.8%. Reazione a Catena 2.791.000 con 26.2%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans 317.000-3.2%. N.C.I.S. Los Angeles 491.000-4.1%. Per Rai 3 TGR 1.453.000 con 13%. Blob 460.000 con 3.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.035.000-12.3%. Avanti un Altro! 1.584.000-15.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 604.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 CSI Miami 365.000 persone con 3.2%. Su La 7 Padre Brown è visto da 187.000 persone con 2.4%. Su Tv8 Prove del GP di Formula 1 452.000 spettatori con 4.1%. Per NOVE La Mercante di Brera 107.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, l’access prime time

Azzurro Shocking al 14.5%

Su Rai 1 Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio 1.927.000- 14.5%. Su Rai 2 Tg2 Post 886.000 spettatori con 6.6%. Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 505.000 persone con 3.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.389.000 telespettatori con 18%. Su Rete 4 Controcorrente 700.000-5.4%; 891.000-6.7%. Per Italia 1 NCIS è visto da 908.000 persone con 6.9% Su La 7 In Onda ha registrato 700.000 spettatori con 5.3% Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 229.000 spettatori con 1.7%.

Daytime mattutino

Play Digital al 3.5%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere Estate 792.000-16.3%, Linea Verde Sentieri 1.180.000- 16.8%. Linea Verde Tour 2.109.000-20.2% Su Rai 2 Play Digital 173.000 con 3.5%. Felicità – La Stagione dell’Amore 298.000-3.7%. Per Rai 3 Riso amaro 165.000 con 4%. Diabolik sono io 96.000 con 2.4%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.076.000 spettatori con 16.2% Su Rete 4 Amore Formula 2 136.000 spettatori con 3.1% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 191.000-3.2%. Sport Mediaset 892.000-7.5%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate- Il Diario 160.000-2.6%.Like- Tutto ciò che Piace 123.000-1.1%.

Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, day time pomeridiano

Giro d’Italia femminile al 7.1%

Su Rai 1 Linea Blu 1.648.00-14.6%. Passaggio a Nord Ovest 1.130.000-11.9%. Su Rai 2 Giro d’Italia femminile 814.000-7.1%. Tour de France 1.188.000-13%. Per Rai 3 Sedotta e abbandonata 533.000-5.8%. Report 491.000-6.1%. Su Canale 5 Una Vita 1.776.000 con 15.5%. Come Sorelle 1.302.000 con 13.7%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 697.000 con 6.4%. Tg4 – Diario di Guerra 310.000- 3.4%. Per Italia 1 I Simpson 460.000-3.8%. Dc’s Legends of Tomorrow 316.000-2.9%, 249.000-2.7%. Su La 7 Atlantide 253.000 con 2.5%- 265.000 con 3%.

Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, seconda serata

Ciao Maschio quasi al 10%

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 486.000 telespettatori con 9.6%. Su Rai 2 Tg2 Dossier 284.000 con 2.9%. Tg2 Storie- I Racconti della Settimana 197.000-3.3%. Per Rai 3 Un Giorno in Pretura 544.000 spettatori con 6.7%. Su Canale 5 Tg5 Notte 333.000 telespettatori con 11.9%. Su Rete 4 Vieni avanti cretino è visto da 202.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 Cose di questo mondo 230.000-5.3%;212.000-7.6%.