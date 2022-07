Quella notte infinita serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dall’8 luglio la serie tv dal titolo Quella notte infinita. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere thriller.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da sei episodi, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Quella notte infinita serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Óscar Pedraza. Protagonisti principali sono Richi e Hugo interpretati rispettivamente da Fran Berenguer e Alberto Ammann. Nel cast anche David Solans nel ruolo di Javi.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Siviglia e location limitrofe nel territorio dell’Andalusia.

La produzione è della Lazonafilms in collaborazione con Netflix e Xreality Studios.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il titolo The Longest Night.

Quella notte infinita – trama della serie tv in onda su Netflix

La storia raccontata analizza tutte le sfumature della psicologia delle persone protagoniste. Inoltre si basa sul concetto di cattiveria per mostrare quanto sia sottile la distinzione tra il bene ed il male. E quanto sia facile per il telespettatore spostarsi vicendevolmente dalla parte del carnefice alla vittima e viceversa.

La trama si svolge in una sola notte, in un unico luogo ed ha come protagonisti pochi personaggi. Siamo al 24 dicembre. Un gruppo di uomini armati inizia a circondare un carcere psichiatrico situato a Montebaruca. L’obiettivo del gruppo è riuscire a catturare il noto serial killer che si trova all’interno del carcere psichiatrico il cui nome è Simon Lago.

Intanto vengono interrotte tutte le comunicazioni con l’esterno per isolare il carcere psichiatrico ed evitare che possibili aiuti possano interferire con l’operazione.

Spoiler

Presto però si viene a scoprire che c’è il rischio da parte degli uomini armati, di confrontarsi con l’opposizione delle guardie. Tra tutti infatti è proprio il direttore del carcere Hugo a rifiutarsi di obbedire agli ordini dei criminali.

L’assedio continua sempre più feroce e rappresenta soltanto l’inizio di una lunghissima notte all’insegna della violenza e della resistenza.

La serie è stata accolta positivamente dalla critica.

Quella notte infinita: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Quella notte infinita e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Fran Berenguer : Richi

: Richi Alberto Ammann : Hugo

: Hugo David Solans : Javi

: Javi Luis Callejo : Simón Lago

: Simón Lago José Luis García Pérez : Lennon

: Lennon Jean Cruz : Diego

: Diego Adolfo Fernández : Dr. Espada

: Dr. Espada Roman Rymar : Rubio

: Rubio Maria Caballero: Laura