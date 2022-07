Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, Il viaggio degli Eroi 14.4%, Zelig 15.7%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022. La replica di Zelig vince nel prime time superando Il viaggio degli Eroi in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, il prime time

Vince Zelig

Su Rai 1 Il viaggio degli Eroi 2.250.000 spettatori con 14.4% Su Rai 2 911 1.051.000 con 6.4%. Per Rai 3 Report 884.000 persone con 5.8% Su Canale 5 Zelig 2.032.000 con 15.7% Su Rete 4 Zona Bianca 903.000 con 7.1% Per Italia 1 Chicago PD 1.211.000 spettatori con 7.7% Su La 7 Domina 365.000 spettatori con 2.8% Su Tv8 Gomorra 2 410.000 con 2.8% Per NOVE Amiche da morire 362.000 con 2.5%

Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, la fascia preserale

Reazione a Catena al 27.6%

Su Rai 1 Reazione a Catena-intesa vincente 2.329.000-24.3%, Reazione a catena 3.391.000 con 27.6% Su Rai 2 Hawaii Five O 431.000-3.8%. Blue bloods 649.000 con 4.6% Per Rai 3 TGR 1.744.000 con 13.4% Blob 682.000 con 4.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.037.000-11.7%. Avanti un altro 1.912.000 con 16.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 676.000 spettatori con 4.6%. Per Italia 1 CSI Miami 535.000 persone con 3.9%. Su La 7 G’ olè 136.000 spettatori con 1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 219.000 con 1.7%. Per NOVE Cash or Trash 230.000 con 1.7%

Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, l’access prime time

Tg2 Post al 5.8%

Su Rai 1 Techetechetè 2.940.000 telespettatori con 17.7%. Su Rai 2 Tg Post 958.000 persone con 5.8% Per Rai 3 Che tempo che fa-Angelo Guglielmi 718.000-4.6%. Un Posto al sole 1.393.000 con 8.4% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.562.000 con 15.5% Su Rete 4 Controcorrente 795.000-5%, 816.000-4.9% Per Italia 1 Ncis-Unità Anticrimine 1.160.000 spettatori con 7.1% Su La 7 In Onda 1.131.000 con 6.8% Su Tv8 Celebrity Chef 433.000 con 2.7% Per NOVE Deal with it-Stai al gioco 272.000 con 1.7%

Daytime mattutino

Uno Mattina Estate sotto il 15%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 606.000 con 14.9%. Camper 1.053.000 con 13.2% Su Rai 2 Un ciclone in convento 263.000-5.1%, 552.000- 6.4%. Per Rai 3 Agorà Estate 267.000-6.5%. Elisir a Gentile richiesta 181.000-4.8% Su Canale 5 Forum 1.220.000 telespettatori con 18.8% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 373.000 spettatori con 3.3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 687.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 L’Aria che tira estate 233.000-4.7%, 337.000-3.7%

Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, day time pomeridiano

Terra Amara al 19.5%

Su Rai 1 Estate in diretta 1.333.000 spettatori con 17.4%. Su Rai 2 Speciale Tour de France 281.000 spettatori con 2.9% Per Rai 3 La grande storia 351.000- 4.6%. Geo Magazine 664.000 con 8.2%. Su Canale 5 Un altro domani 1.502.000-16.9%. Terra Amara 1.462.000 con 19.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 663.000 spettatori con 6.8%. Per Italia 1 I Griffin 433.000- 4.8%. Lethal Weapon 367.000 con 4.6%. Su La 7 Eden 262.000-3.2%. Padre Brown 139.000 con 2%

Seconda serata

Cose Nostre al 7.1%

Su Rai 1 Cose Nostre 674.000 telespettatori con 7.1% Su Rai 2 Calcio Totale Estate 305.000 spettatori con 3.5% Per Rai 3 Angelo Guglielmi: quando la realtà arrivò in TV 462.000 con 4.6% Su Canale 5 TG5 Notte 548.000 spettatori con 12.4% Su Rete 4 Motive 166.000 spettatori con 4.3% Per Italia 1 The cleaning lady 537.000 con 5.1%.