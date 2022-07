Report 4 luglio, anticipazioni: inchieste, temi, servizi

Condividi su

Lunedì 4 luglio, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda un nuovo appuntamento di Report. Il programma di inchieste, condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, si occupa, questa sera, dei cambiamenti climatici. La puntata è visibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Report 4 luglio, focus sul riscaldamento globale

Durante la puntata di Report del 4 luglio è prevista la messa in onda un servizio dal titolo Incapacity market. L’inchiesta, a cura di Lucina Paternesi, parte dal racconto della conferenza sul clima di Glasgow. Tale summit ha ribadito la necessità di abbandonare i combustibili fossili, limitare il riscaldamento globale e raggiungere, entro il 2050, le emissioni zero.

Tali tematiche dovrebbero essere raggiunte attraverso la tanto decantata transizione ecologica. Nonostante i fondi assegnati con il Pnrr, però, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi di materie prime ha ulteriormente rallentato il processo di transizione. L’Italia, nel tentativo di stabilizzare il prezzo del gas, ha adottato il Capacity market. Con tale misura, il governo ha finanziato nuove centrali a gas, che rimarranno in funzione per i prossimi 30 anni. Durante la puntata di Report del 4 luglio, dunque, si analizza il paradosso per il quale si cerca di uscire dalle fonti fossili utilizzando il gas.

Report 4 luglio, inchiesta sulla pesca illegale dei datteri di mare

Ma a Report del 4 luglio ci si occupa anche della tutela dell’ambiente. Durante la puntata, infatti, va in onda un’inchiesta intitolata Operazione datteri. Il servizio è a cura di Emanuele Bellano e Greta Orsi. La procura di Torre Annunziata, negli scorsi giorni, ha proceduto ad arrestare 18 persone. Queste sono proprietarie di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica. Gli imputati sono accusati di vari reati, tra i quali disastro ambientale e ricettazione.

Report, che ha seguito le indagini sin dall’inizio, durante l’appuntamento del 4 luglio mostra dei documenti inediti. Tra questi pure dei filmati di alcune videocamere di videosorveglianza di Castellammare di Stabia. Queste, infatti, hanno registrato lo spaccio di datteri di mare. Inoltre, durante l’inchiesta, sono trasmesse delle interviste esclusive. Tra gli intervistati dei ristoratori accusati di vendere datteri di mare nei loro locali.

Tra gli argomenti anche l’agricoltura

Infine, durante Report del 4 luglio si parla di agricoltura. In particolare è prevista la messa in onda l’inchiesta Monocolture o biodiversità, curata da Bernardo Iovene. Con lui hanno collaborato Alessandra Borella e Greta Orsi. Nel servizio si analizza la situazione presente tra Nepi e il lago di Vico, nel viterbese. Il 90% del patrimonio arboreo della zona è composto da nocciole. Il trattamento di queste piante, però, crea dei problemi agli abitanti della zona, già alle prese con un territorio vulcanico ricco di arsenico e gas radon.

Alcuni sindaci, per questo, hanno emanato ordinanze nelle quali vietano l’uso di glifosato e fitofarmaci, imponendo’agricoltura biologica. Tale decisione ha trovato l’opposizione dei produttori, che hanno deciso di fare ricorso. La zona, comunque, è già da tempo sotto la lente delle autorità: l’Istituto Superiore di Sanità, nel lago di Vico, ha rilevato la presenza dei composti inorganici di fosforo usato nei fertilizzanti.