Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022, Paolo Borsellino- I 57 giorni 13.4%, Mamma o Papà? 13.1%

Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022. Il film tv Paolo Borsellino in onda su Rai 1, con protagonista Luca Zingaretti, vince di pochissimo sul film Mamma o papà. Ottimi ascolti per la finale di Dalla Strada al Palco. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda.

Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 Paolo Borsellino – I 57 giorni ha registrato 1.951.000 spettatori con 13.4% Su Rai 2 Dalla Strada al Palco è visto da 1.126.000 persone con 9.2%. Per Rai 3 Filorosso 712.000spettatori con 5.4% Su Canale 5 Mamma o Papà? 1.864.000 telespettatori con 13.1% Su Rete 4 Harry Wild – La Signora del Delitto 542.000 con 3.8% Per Italia 1 Battiti Live ha registrato 1.294.000 spettatori con 11% Su La 7 In Onda Prima Serata 693.000 spettatori con 4.7%. Su Tv8 Tomb Raider 418.000 spettatori con 2.9%.

La fascia preserale

Reazione a Catena quasi al 29%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.286.000-23.9%. Reazione a Catena 3.503.000 con 28.9%. Su Rai 2 Hawaii Five O 449.000 con 4%. Blue Bloods 620.000 con 4.6%. Per Rai 3 TGR 1.879.000 con 14.7% . Blob 639.000 con 4.6% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.152.000 con 12.8%. Avanti un Altro! 1.771.000 con 15.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 715.000 persone con 5.1%. Per Italia 1 CSI Miami 521.000 spettatori con 3.9%. Su La 7 Eden Missione Pianeta 180.000 con 1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 266.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022, l’access prime time

In Onda al 6.6%

Su Rai 1 Techetechetè 2.558.000 spettatori con 16.4%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 875.000 spettatori con 5.6% Per Rai 3 Un Posto al Sole 1.335.000 spettatori con 8.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.361.000 spettatori con 15.1%. Su Rete 4 Controcorrente 886.000 con 5.9%, 995.000 con 6.3%. Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.180.000 spettatori con 7.7%. Su La 7 In Onda 1.017.000 telespettatori con 6.6%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 419.000 spettatori con 2.8% Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 306.000 spettatori con 2%.

Daytime mattutino

La Nave dei sogni al 6.2%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 690.000 con 16.6% Camper 1.243.000 con 15%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni ha registrato 428.000 telespettatori con 6.2%. Per Rai 3 Agorà Estate 238.000 con 5.7%. Elisir – A Gentile Richiesta 152.000- 3.8% Su Canale 5 Morning News 762.000-18.4%; 696.000-17.9%. Forum 1.292.000 con 19.1%. Su Rete 4 Kojak 83.000 spettatori con 2% Per Italia 1 Sport Mediaset 736.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 280.000 con 5.5%; 394.000 con 4.2%

Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta sotto il 18%

Su Rai 1 Estate in Diretta ha registrato 1.442.000 telespettatori con 17.9%. Su Rai 2 Tour de France 927.000 con 10.1%; 1.488.000 con 17.4% Per Rai 3 Overland 583.000-7.3%. Geo Magazine 754.000 -9.1%. Su Canale 5 Un Altro Domani 1.589.000 con 16.9% Terra Amara 1.559.000 con 18%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 732.000 con 7.2%. Per Italia 1 I Simpson 533.000 con 4.7%; 513.000 con 5%. I Griffin 412.000 con 4.2%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 266.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv martedì 19 luglio 2022, seconda serata

Let’s play sotto il 6%

Su Rai 1 Tg1 ha registrato 995.000 spettatori con 9.2%. Su Rai 2 Let’s Play 223.000 persone con 5.6%. Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 398.000 spettatori con 6.4%. Su Canale 5 TG5 Notte 560.000 telespettatori con 7.4% Su Rete 4 Basic Instinct 163.000 spettatori con 3.3%. Per Italia 1 La Notte del Giudizio 178.000 persone con 5.9%