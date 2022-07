Ballando con le stelle 2022, tutte le anticipazioni: Nino D’Angelo nel cast, in arrivo programma su Rai Play

Condividi su

Tra i programmi televisivi più attesi dell’autunno 2022 vi è senz’altro Ballando con le stelle. Il talent dedicato al mondo della danza partirà sabato 8 ottobre e sarà condotto da Milly Carlucci. Con lei sarà presente Paolo Belli. Stando alle anticipazioni, il cast della prossima edizione dello show promette di essere ricco di vip.

Ballando con le stelle 2022, nel cast Nino D’Angelo

In particolare, secondo le indiscrezioni a Ballando con le stelle 2022 dovrebbe partecipare Nino D’Angelo. Il cantautore napoletano sarebbe alla sua prima esperienza da concorrente di un talent. Classe 1957, ha alle spalle una carriera lunghissima. Da cantante, Nino D’Angelo ha pubblicato il suo primo album nel lontano 1976. Da quel momento, l’artista ha rilasciato più di quaranta dischi, comprese le raccolte.

Nino D’Angelo, probabile concorrente di Ballando con le stelle 2022, ha partecipato anche a sei edizioni del Festival di Sanremo, pur senza mai riuscire a vincerlo. D’Angelo ha una lunga carriera anche come attore. Da questo punto di vista ha esordito nel 1981, quando ha partecipato alla pellicola Celebrità.

Il resto del cast

Il cast di Ballando con le stelle 2022 potrà contare sulla partecipazione di un’altra cantante: Iva Zanicchi. L’artista è al momento l’unico nome ufficiale in vista della prossima edizione del talent. Nel cast di concorrenti, poi, potrebbero essere presenti altre celebrità molto note. Tra queste l’attore Gabriel Garko, il conduttore Rai Beppe Convertini e l’attrice Nancy Brilli.

A Ballando con le stelle 2022 ci saranno importanti novità anche nel cast di ballerini professionisti. A tal proposito, la conduttrice Milly Carlucci dovrà rinunciare a Vito Coppola. Il professionista, che insieme ad Arisa ha vinto l’ultima edizione dello show, è stato assoldato dalla versione britannica dello show. Confermata in toto, invece, la giuria. Per questo, nella prossima edizione di Ballando, ci saranno nuovamente Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith come presidente.

Ballando con le stelle 2022, la novità del programma su Rai Play

Ballando con le stelle 2022, però, avrà un’altra grande novità. Il programma, infatti, si avvarrà di una sorta di spin off che andrà in onda su Rai Play. In tale appuntamento, il cui titolo è attualmente top secret, il pubblico potrà assistere a numerosi momenti del dietro le quinte. In particolare, saranno mandati in onda i vari allenamenti ai quali si sottopongono i concorrenti tutte le settimane. Saranno mostrate anche le discussioni tra gli autori e la conduttrice per la creazione della scaletta della puntata del sabato.

Inoltre, andranno in onda i momenti dedicati alla scelta dei balli che dovranno eseguire i partecipanti. Tale programma dovrebbe essere trasmesso sulla piattaforma streaming con cadenza settimanale.