Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022, The Voice Senior 17.7%, Lo Show dei Record 11.3%

Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022. Nella serata di repliche The Voice Senior vince ancora nel prime time ed è in crescita rispetto alla scorsa settimana. Supera Lo Show dei Record. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022, il prime time

Vince la replica di The Voice Senior

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.921.000 spettatori con 17.7% Su Rai 2 La regola della 3 moglie è visto da 1.071.000 persone con 9%. Per Rai 3 La Fabbrica del Mondo 483.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Lo Show dei Record 1.142.000 persone con 11.3% Su Rete 4 Grand Hotel Excelsior 355.000 spettatori con 3.2%. Per Italia 1 Superman & Lois 537.000 spettatori 4.9%. Su La 7 Il giocatore – Rounders 407.000 spettatori con 3.6%. Su Tv8 Grantchester 151.000 spettatori con 1.3%. Per NOVE Una famiglia scomparsa – Il caso Carretta 278.000 con 2.3%).

La fascia preserale

Blob sotto il 5%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.041.000 con 23.1%. Reazione a Catena 2.769.000 con 26.6% Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans 306.000 con 3.2%. N.C.I.S. Los Angeles 454.000 con 4%. Per Rai 3 TGR 1.603.000 con 14.9%. Blob 518.000 con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.012.000 con 12%. Avanti un Altro! 1.397.000 con 13.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 576.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 CSI Miami 393.000 persone con 3.5%. Su La 7 Padre Brown è visto da 135.000 persone con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022, l’access prime time

Sapiens al 4.1%

Su Rai 1 Techetechetè 2.664.000 telespettatori con 21.1%. Su Rai 2 Tg2 Post 668.000 spettatori con 5.2%. Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 508.000 persone con 4.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.808.000 telespettatori con 14.3%. Su Rete 4 Controcorrente 593.000-4.8%; 670.000-5.2%. Per Italia 1 NCIS è visto da 931.000 persone con 7.4% Su La 7 In Onda ha registrato 736.000 spettatori con 5.8% Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 140.000 spettatori con 1.1%.

Daytime mattutino

Play Digital al 3.7%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere Estate 647.000 con 12%.Linea Verde Sentieri 1.201.000 con 15.7%. Linea Verde Tour 1.988.000 con 18.5% Su Rai 2 Play Digital 203.000 con 3.7%. Felicità – La Stagione dell’Amore 276.000 con 3.2%. Per Rai 3 La ragazza del palio 97.000 con 2.4%. Fuori Fuoco 71.000 con 1.7%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.061.000 spettatori con 15.1% Su Rete 4 Peggio per me… meglio per te 145.000 spettatori con 3.2%. Per Italia 1 Una Mamma per Amica 216.000-3.3%. Sport Mediaset 745.000 con 6.2% Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario 256.000 con 3.9%- Like – Tutto ciò che Piace 155.000 con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 15.4%

Su Rai 1 Linea Blu 1.667.000-15.4%. Passaggio a Nord Ovest 1.192.000-12.7%. Su Rai 2 Tour de France 919.000-9.6%; 1.465.000-16.2% Per Rai 3 Così parlò Bellavista 550.000 con 5.9%. Report 436.000 con 5.2% Su Canale 5 Una Vita 1.592.000 con 14.4%. Come Sorelle 1.091.000 con 11.5%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 624.000 con 5.9%. Tg4 – Diario del Giorno 360.000 con 3.9%. Per Italia 1 Dc’s Legends of Tomorrow 228.000-2.2%, 181.000-1.9%, 184.000-2%. Su La 7 Giovanni Falcone è visto da 206.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv sabato 23 luglio 2022, seconda serata

Qualcosa è cambiato al 10.1%

Su Rai 1 Qualcosa è cambiato ha registrato 426.000 telespettatori con 10.1%. Su Rai 2 Tg2 Dossier 385.000 con 4.2%. Tg2 Storie – I Racconti della Settimana 243.000 con 3.9% Per Rai 3 Un Giorno in Pretura 427.000 spettatori con 6% Su Canale 5 Tg5 Notte 448.000 telespettatori con 10.9%. Su Rete 4 Sessomatto è visto da 128.000 persone con 3.2%. Per Italia 1 Batwoman 257.000-4.6%; 122.000-3.7%.