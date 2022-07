Ascolti TV mercoledì 27 luglio 2022, Superquark 13.1%, La Strada del Silenzio 9.4%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 27 luglio 2022. SuperQuark vince nel prime time. In crescita La Strada del Silenzio. Ecco i risultati dell’ Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 27 luglio 2022, il prime time

Su Rai 1 SuperQuark ha registrato 1.761.000 spettatori con 13.1% Su Rai 2 Delitti in Paradiso 1.064.000 spettatori con 7.1% Per Rai 3 Germania-Francia calcio femminile 908.000 spettatori con 6%. Su Canale 5 La Strada del Silenzio 1.111.000 telespettatori con 9.4% Su Rete 4 Controcorrente 765.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.165.000 spettatori con 8.8% Su La 7 Atlantide 348.000 persone con 3.3%. Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma 409.000 spettatori con 2.8%.

La fascia preserale

Blob al 4.6%

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.154.000-23.1%, Reazione a Catena 3.241.000-28.3%. Su Rai 2 Hawaii Five – 0 409.000-3.9%. Blue Bloods 615.000-4.6% Per Rai 3 TGR 1.825.000-14.9% . Blob 640.000-4.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.242.000-14.2%. Avanti un Altro! 1.709.000 -15.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 583.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 CSI Miami 494.000 persone con 3.8%. Su Tv8 4 Ristoranti 146.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 27 luglio 2022, l’access prime time

In Onda al 6.5%

Su Rai 1 Techetechetè 2.910.000 spettatori con 18.6%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 852.00 spettatori con 5.4% Per Rai 3 Viaggio in Italia 714.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.474.000 spettatori con 15.8%. Su Rete 4 Controcorrente 751.000 con 5%-882.000 con 5.6% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.055.000 spettatori con 6.8%. Su La 7 In Onda 1.012.000 telespettatori con 6.5%. Su Tv8 4 Hotel 448.000 spettatori con 2.9% Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 249.000 spettatori con 1.6%.

Daytime mattutino

Uno Mattina Estate al 15.2%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 604.000-15.2%.Camper 1.111.000 con 13.4%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni 389.000 spettatori con 5.6% Per Rai 3 Agorà Estate 217.000-5.4%. Agorà Estate Extra 190.000- 4.4% Su Canale 5 Morning News 694.000-17.2%; 571.000-15.1%. Forum ha registrato 1.122.000 telespettatori con 17%. Su Rete 4 Kojak ha registrato 37.000 spettatori con 0.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 801.000 spettatori con 7%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 211.000-4.3%; 377.000-4%

Ascolti Tv mercoledì 27 luglio 2022, day time pomeridiano

Terra Amara quasi al 20%

Su Rai 1 Estate in diretta 1.374.000 spettatori con 18% Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 218.000-2.4%; 290.000-(3.8% Per Rai 3 Overland 564.000 -7.8%. Geo Magazine 714.000 -8.8% Su Canale 5 Terra Amara 1.795.000-19.8%. Un Altro Domani 1.223.000-16.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 641.000-6.5%. TG4 Diario del Giorno 332.000-4.3%. Per Italia 1 I Simpson 506.000-4.6%; 485.000-4.9%. I Griffin 425.000-4.5%

Ascolti Tv mercoledì 27 luglio 2022, seconda serata

Superquark Natura supera l’11%

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 668.000 spettatori con 11.1%. Su Rai 2 Nudes 377.000- 4.1%, 313.000-4.2%, 204.000 -3.5%; 169.000-3.5%. Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 311.000 spettatori con 2.8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 314.000 spettatori con 6.9%. Su Rete 4 La Terra è visto da 197.000 persone con 5.6% Per Italia 1 La Brea è visto da 406.000 persone con 6.8%.