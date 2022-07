Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022, The Voice Senior 17.4%, Lo Show dei Record 13.5%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022. The Voice Senior vince anche questa settimana nel prime time. Supera Lo Show dei Record. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022, il prime time

Vince la replica di The Voice Senior

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.929.000 spettatori con 17.4% Su Rai 2 TG2 Post è visto da 425.000 persone con 3.5%. Per Rai 3 La Fabbrica del Mondo 401.000 spettatori con 3.4% Su Canale 5 Lo Show dei Record 1.381.000 persone con 13.5% Su Rete 4 Harry Wild – La Signora del Delitto 527.000 spettatori con 4.6% Per Italia 1 Superman & Lois 572.000 spettatori 5.1%. Su La 7 Collateral 402.000 telespettatori con 3.5%. Su Tv8 Balla coi Lupi 271.000 spettatori con 2.1%. Per NOVE Suicidio Apparente – Il caso Mario Biondo 231.000 spettatori con 1.9%

La fascia preserale

Blob al 6%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 1.722.000 con 19.8%. Reazione a Catena 2.755.000con 26.8%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans 286.000 con 3%. NCIS Los Angeles 476.000 con 4.1%. Per Rai 3 TGR 1.061.000 con 11.1%. Blob 713.000 con 6%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.013.000 con 12.1%. Avanti un Altro! 1.317.000 con 13.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 643.000 spettatori con 5.4%. Per Italia 1 CSI Miami 410.000 persone con 3.5%. Su La 7 Padre Brown è visto da 158.000 persone con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022, l’access prime time

Sapiens sotto il 4%

Su Rai 1 Techetechetè 2.439.000 telespettatori con 19.21%. Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 477.000 persone con 3.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.970.000 telespettatori con 15.5%. Su Rete 4 Controcorrente 798.000 con 6.4%; 888.000 con 7%. Per Italia 1 NCIS è visto da 685.000 persone con 5.4% Su La 7 In Onda ha registrato 749.000 spettatori con 5.9% Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 140.000 spettatori con 1.1%.

Daytime mattutino

Play Digital al 2%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere Estate 737.000 con 15%.Linea Verde Sentieri 1.094.000 con 15.4%. Linea Verde Tour 1.908.000 con 18.3% Su Rai 2 Play Digital 97.000 con 2%. Felicità – La Stagione dell’Amore 263.000 con 3.3%. Per Rai 3 Anima Persa 127.000 con 3.1%. Geo 96.000 con 2.5%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.113.000 spettatori con 17.1% Su Rete 4 Addio Mamma è visto da 104.000 persone con 2.5%. Per Italia 1 Una Mamma per Amica 178.000 con 3%. Sport Mediaset 823.000 con 7%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario 181.000 con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 14.5%

Su Rai 1 Linea Blu 1.544.000 -14.5%. Passaggio a Nord Ovest 1.100.000-12.6%. Su Rai 2 Gran Premio di San Sebastian 398.000 con 4.8%. Bellissima Italia 323.000 con 4.2% Per Rai 3 Geo 350.000 con 4.2%. Report 554.000 con 7%. Su Canale 5 Una Vita 1.741.000-15.9%. Come Sorelle 1.291.000-14.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 655.000-6.4%. TG4 – Diario del Giorno 332.000-3.9%. Per Italia 1 The Flash 270.000 con 2.6%, 276.000 con 3.2%, 250.000 con 3%. Su La 7 Atlantide è visto da 221.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv sabato 30 luglio 2022, seconda serata

Parlami d’amore con 6.5%

Su Rai 1 Parlami di Te è visto da 273.000 spettatori con il 6.5% Su Rai 2 Tg2 Dossier spettatori con 2.2%. Per Rai 3 Tg3 Notte 264.000 spettatori con 2.8% Su Canale 5 Speciale Tg5 – Marilyn la Diva 405.000 spettatori con 10.7% Su Rete 4 Bianco, Rosso e Verdone è visto da 222.000 persone con 4.7%. Per Italia 1 Batwoman 215.000 con 4%, 118.000 con 3.9%.