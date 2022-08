Ascolti TV sabato 6 agosto, The Voice Senior 17.9%, Lo Show dei record 11.5%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022. The Voice Senior, in replica, vince ancora una volta nel prime time. Supera nuovamente Lo Show dei Record. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022, il prime time

Vince la replica di The Voice Senior

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.928.000 spettatori con 17.9% Su Rai 2 TG2 Post è visto da 362.000 persone con 3%. Per Rai 3 Per Qualche Dollaro in Più 931.000 spettatori con 8.2% Su Canale 5 Lo Show dei Record 1.125.000 persone con 11.5% Su Rete 4 Uno Sceriffo Extraterrestre… Molto Extra e poco Terrestre 580.000 persone con 5% Per Italia 1 Torino-Palermo ha registrato 626.000 spettatori con 5.3%. Su La 7 A Beautiful Mind 468.000 telespettatori con 4.3%. Su Tv8 Godzilla è visto da 283.000 persone con 2.6% Per NOVE Racconta: Denise 213.000 telespettatori con 2.1%

La fascia preserale

Blob sotto il 4%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.006.000 -21.8%. Reazione a Catena 2.871.000 -27.3%. Su Rai 2 NCIS New Orleans 253.000-2.5%. NCIS Los Angeles 459.000 -4%. Per Rai 3 TGR 1.506.000 con 13.8%. Blob 434.000 con 3.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.013.000 con 12.1%. Avanti un Altro! 1.317.000 con 13.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 588.000 spettatori con 5%. Per Italia 1 Spezia-Como 296.000 persone con 3.2%. Su La 7 Ghost Whisperer 220.000 telespettatori con 2.2%.

Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022, l’access prime time

Techetechetè al 22.3%

Su Rai 1 Techetechetè 2.807.000 telespettatori con 22.3%. Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 408.000 persone con 3.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.085.000 telespettatori con 16.6%. Su Rete 4 Controcorrente 693.000-5.6%; 775.000-6.1% Per Italia 1 Coppa Italia Live è visto da 276.000 persone con 2.3% Su La 7 In Onda ha registrato 781.000 spettatori con 6.2% Per NOVE Terrybilmente Divagante 244.000 telespettatori con 2%

Daytime mattutino

Play Digital al 3.2%

Su Rai 1 Azzurro – Storie di Mare 339.000 con 11.6%.Linea Verde Sentieri 1.171.000 con 15.9%. Linea Verde Tour 1.877.000 con 17.9% Su Rai 2 Play Digital 169.000-3.2%. Felicità 360.000-4.3%. Per Rai 3 Telefoni Bianchi 137.000-3.5%. Pane, Amore e Fantasia 439.000-4.2%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.077.000 spettatori con 15.9% Su Rete 4 Il Ragazzo che Sapeva Amare è visto da 125.000 persone con 2.9%. Per Italia 1 Una Mamma per Amica 246.000 con 4%. Sport Mediaset 811.000 con 6.8%. Su La 7 A Te le Chiavi 68.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 13.4%

Su Rai 1 Linea Blu 1.357.000 -13.4%. Passaggio a Nord Ovest 963.000-11.5%. Su Rai 2 Made in Sabato 359.000 con 4.1%. Bellissima Italia 436.000 con 5.7%. Per Rai 3 Geo 363.000 con 4.8%. Report 470.000 con 5.9%. Su Canale 5 Come Sorelle 1.272.000-14.3%. Marie is on Fire – Tutto o Niente 836.000 con 10.7%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 593.000 spettatori con 6%. Per Italia 1 The Flash 201.000-2.1%, 184.000-2.2%, 185.000-2.4%. Su La 7 Atlantide è visto da 202.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022, seconda serata

TG5 al 10.4%

Su Rai 1 Le Vie dell’Amicizia è visto da 251.000 persone con 5.6% Su Rai 2 Tg2 Dossier 101.000 spettatori con 1.1%. Per Rai 3 Tg3 Notte 313.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Tg5 Notte 401.000 spettatori con 10.4% Su Rete 4 Chissà perchè… Capitano Tutte a Me 249.000 spettatori con 2.7% Per Italia 1 Batwoman 101.000-2%; 56.000 -1.8%.