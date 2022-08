Ascolti Tv martedì 16 agosto, Atletica Leggera 12.5%, Viaggio nella Grande Bellezza 10.5%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022. Gli uropei di Atletica Leggera con la vittoria di Marcell Jacobs, vince nel prime time. Oltre 1 milioni e 300 mila spettatori per la replica di Viaggio nella Grande Bellezza. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Amore, matrimoni e altri disastri ha registrato 1.457.000 spettatori con 11.2% Su Rai 2 Europei di Atletica Leggera 1.654.000 spettatori con 12.5%. Per Rai 3 C’è Tempo 791.000 spettatori con 6.1% Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha registrato 1.309.000 telespettatori con 10.5% Su Rete 4 Controcorrente Speciale 804.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Rangers-Psv Eindhoven 568.000 spettatori con 4.2% Su La 7 Bello, Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 364.000 con 2.8% Su Tv8 Api Assassine 321.000 persone con 2.5%

La fascia preserale

Avanti un altro al 13.9%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.090.000-21.7%. Reazione a Catena 3.129.000 -26.8%. Su Rai 2 Europei di Nuoto 1.113.000 spettatori con 10.7% Per Rai 3 TGR 1.702.000-13.8%. Blob 538.000-3.9% Su Canale 5 Avanti il Primo 1.126.000-12.1%. Avanti un Altro 1.570.000-13.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 572.000 persone con 4.1%. Per Italia 1 Studio Aperto Mag 348.000-3.4%. Camera Cafè 209.000-1.8%. Su La 7 Uozzap! Comic 105.000 spettatori con 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti 175.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022, l’access prime time

Techetechetè al 20.2%

Su Rai 1 Techetechetè 2.932.000 spettatori con 20.2% Su Rai 2 TG2 Post 866.000 telespettatori con 5.9% Per Rai 3 Viaggio in Italia 624.000-4.4%. Il Santone 653.000-4.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.062.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Controcorrente 774.000-5.4%; 958.000-6.6%. Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 551.000 spettatori con 4%. Su La 7 Uozzap! Comic ha registrato 438.000 telespettatori con 3% Su Tv8 4 Hotel 392.000 spettatori con 2.7%. Per NOVE Deal With It – Stai al Gioco 332.000 spettatori con 2.3%.

Daytime mattutino

Funerali Piero Angela al 18.1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 751.000 – 17.2%. TG1: Funerali di Piero Angela 1.163.000-18.1%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni 413.000 spettatori con 5.8% Per Rai 3 Agorà Estate 214.000-4.9%. Agorà Estate Extra 173.000 – 4%. Su Canale 5 Morning News 854.000-19.2%, 751.000-17.5%. Forum 1.228.000- 17.3% Su Rete 4 Rizzoli & Isles 95.000 spettatori con 2.2% Per Italia 1 Sport Mediaset 876.000 spettatori con 7.6%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 226.000-4.3%; 301.000 -3.2%

Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022, day time pomeridiano

Estate in diretta sotto il 17%

Su Rai 1 Estate in Diretta ha registrato 1.383.000 telespettatori con 16.8%. Su Rai 2 Tuffi 824.000-8.9%. Atletica Leggera 760.000 con 9.8%. Per Rai 3 L’Odissea 261.000-3.2%. Geo 407.000 -5.1%. Su Canale 5 Terra Amara 1.938.000-20.7%. Un Altro Domani 1.375.000- 17% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 595.000-5.8%. TG4 Diario del Giorno 304.000- 3.7% Per Italia 1 I Griffin 466.000-5%, 389.000-4.5%. NCIS Los Angeles 392.000-4.8% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 211.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022, seconda serata

Help! Ho un dubbio al 5.5%

Su Rai 1 Dreams Road ha registrato 437.000 spettatori con 5.5%. Su Rai 2 Help! Ho un Dubbio 381.000 spettatori con 5.3%. Per Rai 3 O Anche Noi Speciale 249.000 persone con 3.3% Su Canale 5 Tg5 Notte 441.000 spettatori con 7.2% Su Rete 4 Elvis Presley Show 122.000 spettatori con 2.6% Per Italia 1 Champions League 403.000-4.1%. Annabelle 2 Creation 201.000- 4.2%.