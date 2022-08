Gli Anelli del Potere, dal 2 settembre su Amazon Prime Video la prima serie tv basata su Il Signore degli Anelli

Condividi su

A partire dal 2 settembre, su Amazon Prime Video, partirà la prima stagione de Gli Anelli del Potere. La serie tv sarà la prima basata sulla trilogia de Il Signore degli Anelli, saga tra le più famose e acclamate nella storia moderna del cinema.

Gli Anelli del Potere, la serie tv sarà la più costosa di sempre

La serie tv Gli Anelli del Potere prenderà lo spunto sulle appendici del celebre romanzo fantasy Il Signore degli Anelli, scritto da J. R. R Tolkien. Il prodotto seriale, nonostante non sia ancora iniziato, è già in possesso di un record: è, infatti, la serie più costosa mai prodotta fino ad ora. La prima stagione, composta da otto episodi di un’ora ciascuno, ha avuto un costo approssimativo di circa 450 milioni di euro. Considerando che Prime Video ha in progetto cinque stagioni, alla fine l’intera operazione avrà un costo sicuramente superiore al miliardo di euro.

Gli Anelli del Potere è stata girata tra la Nuova Zelanda e la Gran Bretagna. Gli showrunner saranno John D. Payne e Patrick McKay. La produzione dell’imponente serie, invece, sarà curata da Amazon Studios, New Line Cinema, Tolkien Trust, Tolkien Estate e HarperCollins.

La trama

Per ciò che riguarda la trama, Gli Anelli del Potere precederà di qualche millennio le vicende raccontate ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. I protagonisti della serie, infatti, vivranno nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Partendo da un periodo di pace, nei vari episodi si racconteranno tutti i principali eventi del periodo. Tra questi l’alleanza tra Elfi e Uomini, la caduta del regno di Nùmenor e l’ascesa al potere del temibile Signore Sauron.

Con quest’ultimo tornerà il male nella Terra di Mezzo. Per fronteggiarlo, un gruppo di personaggi molto diversi tra loro si unirà, dando vita a numerose avventure. Tutti questi fatti, nel libro, coprono un arco temporale molto ampio, di qualche migliaia di anni. Per la serie, però, saranno condensati e ravvicinati a livello temporale.

Gli Anelli del Potere, il cast

Ampissimo il cast che sarà coinvolto ne Gli Anelli del Potere. Ci saranno Morfydd Clark e Robert Aramayo, che interpreteranno Galadriel e il mezzoelfo Elrond. La prima sarà la comandante degli Eserciti del Nord, mentre il secondo sarà il futuro fondatore del regno elfico di Gran Burrone. Nel cast ci saranno Ismael Cruz Còrdova (elfo Arondir), Owain Arthur (Durin IV, principe del regno di Khazad-dum) e Sophia Nomvete (principessa nana Disa).

Tra i protagonisti della produzione, poi, il pubblico ritroverà Benjamin Walker e Charlie Vickers. Il primo interpreterà Gil-galad, Alto Re degli elfi. Il secondo presterà il volto ad Halbrand, umano dal passato misterioso e da un futuro che lo legherà, in qualche modo, a Galadriel.

Cynthia Addai Robinson, invece, darà vita a Miriel, umana a capo del regno di Numenor. Il personaggio di Elendil, futuro Grande Re di Arnor e Gondor, sarà interpretato da Lloyd Owen. Maxim Baldry, infine, sarà Isildur, figlio di Elendil e futuro guerriero e Re.