Ascolti Tv giovedì 18 agosto 2022, Il Mio Vicino del Piano di Sopra 14.6%; Il Grande Salto 9.9%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 18 agosto 2022. Il Mio Vicino del Piano di Sopra, in replica, vince nel prime time. Supera Il Grande Salto in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 18 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Purché Finisca Bene – Il mio Vicino del Piano di Sopra ha registrato 1.934.000 spettatori con 14.6% Su Rai 2 Atletica Leggera 1.780.000 persone con 12.8% Per Rai 3 La Grande Storia 452.000 spettatori con 3.4% Su Canale 5 Il Grande Salto 1.385.000 telespettatori con 9.9% Su Rete 4 Zona Bianca 717.000 spettatori con 6.7% Per Italia 1 FBI: Most Wanted 1.046.000 spettatori con 7.4% Su La 7 In Onda – Prima Serata 584.000 spettatori con 4.1%. Su Tv8 Fiorentina-Twente 641.000 spettatori con 4.6% Per NOVE Ip Man è visto da 304.000 persone con 2.3%

La fascia preserale

Blob al 4.4%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.241.000-23.1%. Reazione a Catena 3.255.000 -26.8%. Su Rai 2 Ginnastica Artistica 798.000-6.3%. Atletica Leggera 985.000 -6.8%. Per Rai 3 TGR 2.111.000-16.5%. Blob 623.000 -4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.150.000-12.4%. Avanti un Altro! 1.589.000 -13.6% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 709.000 persone con 5%. Per Italia 1 CSI Miami 481.000 telespettatori con 3.6%. Su La 7 Miss Marple – La Morte nel Villaggio 105.000 spettatori con 1.1% Su Tv8 4 Hotel ha registrato 321.000 telespettatori con 2.3%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 204.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv 18 agosto 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 13.9%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.859.000 spettatori con 18.8%. Su Rai 2 Tg2 Post è visto da 814.000 persone con 5.4% Per Rai 3 Viaggio in Italia 534.000-3.6%. Il Santone 482.000-3.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.129.000 spettatori con 13.9%. Su Rete 4 Controcorrente 792.000 con 5.1%; 976.000 con 6.4%. Per Italia 1 NCIS ha registrato 917.000 spettatori con 6.1%. Su La 7 In Onda è visto da 833.000 persone con 5.4%. Per NOVE Deal with It – Stai al Gioco 286.000 con 1.9%.

Daytime mattutino

La Nave dei Sogni al 5.7%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 663.000 con 15.8%. Le Vacanze di Camper 1.096.000 con 13.3%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni è visto da 403.000 persone con 5.7%. Per Rai 3 Agorà Estate 217.000 con 5% . Agorà Estate Extra 136.000 con 3.3%. Su Canale 5 Morning News 732.000-16.7%;605.000-14.3%. Forum 1.237.000 telespettatori con 17.7% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 54.000 spettatori con 1.2% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 865.000 spettatori con 7.6%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 215.000 con 4.1%; 274.000 con 3%

Ascolti Tv 18 agosto 2022, day time pomeridiano

Geo Magazine quasi all’8%

Per Rai 1 Estate in diretta ha registrato 1.390.000 telespettatori con 17.3% Su Rai 2 Nuoto Sincronizzato 453.000 spettatori con 5.3%. Per Rai 3 Overland 15 492.000 con 6.4%. Geo Magazine 659.000 con 7.9% Su Canale 5 Terra Amara 1.913.000 con 19.8%. Un Altro Domani 1.286.000 con 16.2% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 752.000 spettatori con 7.2% Per Italia 1 I Griffin 440.000-4.6%; 398.000-4.5%. NCIS Los Angeles 318.000 con 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 18 agosto 2022, seconda serata

La Nottataccia al 3%

Per Rai 1 Pane e Tulipani ha registrato 431.000 spettatori con 8.2% Su Rai 2 La Nottataccia 260.000 spettatori con 3% Per Rai 3 Tg3 Notte 461.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Xtraordinary People 423.000 spettatori con 4.6% Su Rete 4 L’Uomo nel Mirino è visto da 144.000 persone con 4.8%. Per Italia 1 Law & Order: Organized Crime 495.000-8.3%.Law & Order: True Crime 316.000 -8.8%