Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022, Quiz 11.1%, Uno di famiglia 10.8%

Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022. Quiz, in onda su Rai 1, vince nel prime time. Supera Uno di Famiglia. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022, il prime time

Su Rai 1 Quiz ha registrato 1.520.000 telespettatori con 11.1% Su Rai 2 Mondiali di Pallavolo Maschil Italia vs Turchia 1.291.000 con 7.9% Per Rai 3 Presa Diretta 1.010.000 spettatori con 6.6% Su Canale 5 Uno di Famiglia è visto da 1.571.000 persone con 10.8% Su Rete 4 Quarta Repubblica 978.000 spettatori con 8.4% Per Italia 1 Chicago PD 1.139.000 spettatori con 7.1% Su La 7 La Corsa al Voto è visto da 473.000 persone con 3.2% Su Tv8 Gomorra – La Serie 398.000 spettatori con 2.7% Per NOVE Mr and Mrs Smth ha registrato 441.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022, la fascia preserale

Caduta Libera al 18%

Su Rai 1 Reazione a Catena-intesa vincente 2.260.000 con 23.1%. Reazione a Catena 3.569.000 con 27.8% Su Rai 2 Hawaii Five – 0 467.000 con 4.4%. Blue Bloods 597.000 con 4.5%. Per Rai 3 TGR 1.928.000 con 14%. Blob 831.000 con 5.4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.288.000 con 13.9%. Caduta Libera 2.226.000 con 18%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 794.000 spettatori con 5%. Per Italia 1 NCIS 539.000 persone con 3.7%. Su La 7 Padre Brown 86.000 con 1%, 118.000 con 1%. Su Tv8 4 Ristoranti 288.000 spettatori con 2.2% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 177.000 con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022, l’access prime time

Il Cavallo e la Torre debutta al 7.7%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.440.000 telespettatori con 19.4% Su Rai 2 Tg2 Post 716.000 spettatori con 4.8%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.323.000 con 7.7%. Un Posto al Sole 1.357.000 con 7.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.635.000 spettatori con 14.9% Su Rete 4 Controcorrente 935.000-5.4%; 1.100.000-6.2%. Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.096.000 spettatori con 6.3% Su La 7 In Onda è visto da 1.019.000 persone con 5.7% Su Tv8 4 Hotel 534.000 spettatori con 3.1% Per NOVE Deal with it-Stai al gioco 238.000 con 1.4%

Daytime mattutino

Forum in replica al 18.2%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 589.000 con 15.2%. Camper 1.075.000 con 13% Su Rai 2 La Nave dei Sogni 443.000 spettatori con 6.5% Per Rai 3 Agorà Estate 240.000 con 5.7%. Agorà Estate Extra 246.000 – 6.5% Su Canale 5 Morning News 870.000-21.1%, 711.000-18.7%. Forum 1.075.000 spettatori con 18.2% Su Rete 4 Rizzoli & Isles è visto da 90.000 persone con 2.4% Per Italia 1 Sport Mediaset 893.000 spettatori con 7.5%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 269.000 con 5.6%; 359.000 con 3.8%

Ascolti Tv lunedì 29 agosto 2022, day time pomeridiano

Terra Amara al 21.6%

Su Rai 1 Estate in diretta 1.398.000 spettatori con 18.2%. Su Rai 2 Aspettando Bella Mà 349.000 con 3%. Squadra Speciale Cobra 11 292.000 con 2.8% Per Rai 3 In Cammino 361.000 con 4.2%. Geo Magazine 694.000 con 9% Su Canale 5 Terra Amara 2.051.000 con 21.6%. Un Altro Domani 1.389.000 con 18% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 685.000 spettatori con 6.7%. Per Italia 1 I Griffin 352.000 con 3.9%. NCIS Los Angeles 278.000-3.6%, 281.000- 4% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 224.000 spettatori con 2.6%.

Seconda serata

Cose Nostre al 6.1%

Su Rai 1 Cose Nostre 298.000 telespettatori con 6.1% Su Rai 2 Calcio Totale Estate 394.000 telespettatori con 3.8%. Per Rai 3 Dottori in Corsia 412.000-4.3%. Tg3 Linea Notte 287.000 con 5.1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 544.000 spettatori con 7% Su Rete 4 Per chi suona la campana 100.000 spettatori con 3.4% Per Italia 1 The Cleaning Lady 556.000 spettatori con 5.2%