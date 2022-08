Amici 22, tutte le anticipazioni e indiscrezioni sulla nuova edizione del talent show di Canale 5

Condividi su

Conto alla rovescia per l’esordio della nuova stagione di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi. Dopo 22 anni, lo show dei giovani talenti continua a lanciare promesse nel mondo dello spettacolo, nelle declinazioni artistiche della musica e della danza. Per il ritorno in televisione della ventiduesima edizione di Amici si prevede da palinsesto Mediaset la messa in onda del talent show a partire da settembre 2022 sino a primavera 2023 sulla rete ammiraglia del Biscione, Canale 5. E in streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo le prime anticipazioni tv sul programma prodotto da Fascino PGT di titolarità della De Filippi.

Amici 22, lo show dei talenti Mediaset

Amici edizione 2022-2023 debutterà domenica 19 settembre 2022. Il talent show di Canale 5 seguirà la consueta programmazione suddivisa in due fasi. La prima tranche di puntate è proposta con appuntamenti pomeridiani, unitamente agli speciali domenicali in onda dalle 14,10. E la seconda a partire dalla primavera del prossimo anno caratterizzata dal noto serale. La formula del programma prevede da copione nella fase iniziale la messa alla prova delle performance degli allievi della classe, cantanti o ballerini.

Essi dovranno dimostrare, oltre le proprie doti artistiche, di meritare il proprio banco, anche attraverso sfide tra competitors designate di volta in volta dai coach. Al sopraggiungere della fase del serale ogni allievo dovrà guadagnarsi il lascia passare per accedere alla puntata del serale con la previsione dell’eliminazione dello sfidante perdente. Sino ad arrivare, secondo uno schema ad imbuto, alla finalissima con l’elezione del talento vincitore di Amici.

Il primo speciale del talent show è in programma per domenica 19 settembre 2022, alle 14,10, su Canale 5. Puntata di apertura improntata alla formazione della classe di allievi della nuova edizione. Com’è consuetudine, è prevista la fascia del daytime di Amici 22, trasmessa da lunedì a venerdì, alle 16,10. A seguire la puntata di Uomini e Donne, sulla rete di punta Mediaset. La visione del programma tv è anche disponibile in streaming, su Mediaset Infinity.

Per le repliche delle puntate è possibile seguirle sulla rete televisiva La5 e sul sito Witty Tv. La tranche preliminare delle puntate di Amici andrà in onda dallo Studio 5 del Centro Titanus Elios. Quelle della fase successiva del serale saranno trasmesse dallo Studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma.

I coach di Amici 2022-2023

Per la ventiduesima edizione di Amici previste alcune novità sul versante del corpo docente. Ma anche riconferme attese. Ritornerà nel parterre dei coach, la cantante Arisa, dopo un passaggio televisivo in Rai. Sostituirà la speaker di Rds, Anna Pettinelli, prof. di canto per diverse stagioni, che dirà addio al talent Mediaset.

A prendere il posto di Veronica Peparini – la coreografa lascerà il programma dopo nove edizioni -, Emanuel Lo, ballerino – marito di Giorgia -, reduce dall’esperienza ad Amici nel 2016 come esperto di hip hop. Ad Amici 22 vedremo schierati per gli insegnanti di canto, dunque, oltre ad Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Mentre a comporre la cattedra di danza ci saranno Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, oltre il già citato Emanuel Lo.

Gli allievi del talent della De Filippi

I nomi degli allievi che parteciperanno alla prossima edizione di Amici non sono ancora noti poiché verranno presentati da Maria De Filippi nel corso dello speciale nella puntata di debutto del 19 settembre.

Stando ad alcuni rumors pare che all’edizione 22 di Amici presenzierà Mattia Zenzola, ex allievo della stagione passata, che a causa di un infortunio non ha potuto terminare la partecipazione al talent di Canale 5. Potrebbe ottenere di diritto un posto nello show. Ma sono soli voci di corridoio, da confermare.

Un’altra indiscrezione trapelata riferisce che ad Amici 22 apparirà un figlio d’arte del panorama musicale italiano, Giovanni Antonacci, figlio del noto cantante Biagio Antonacci e di Marianna Morandi – figlia di Gianni Morandi -. Staremo a vedere se la padrona di casa, Maria De Filippi, pronuncerà i loro nomi nella puntata di esordio del talent Mediaset.

Si vocifera, inoltre, che al talent condotto dalla De Filippi potrebbero comparire alcune novità concernenti la figura del motivatore con il compito di supportare gli allievi esordienti, cantanti e ballerini, della scuola di Amici. Nella edizione 2022-2023 del talent show di Canale 5 sarebbero in lizza per tale ruolo inedito gli ex Amici 21, Luca D’Alessio – in arte LDA – e Nunzio Stancampiano. Rispettivamente, il cantautore di Napoli – figlio di Gigi D’Alessio – sarebbe stato prescelto come motivatore per il settore canto. E il latinista di origini catanesi per quello di danza.