Ascolti TV sabato 10 settembre 2022, Tim Music Awards 20.3%, Croce e Delizia 8.7%

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022. Il secondo appuntamento di Tim Music Awards vince nel prime time. Supera Croce e Delizia, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Tim Music Awards ha registrato 2.638.000 spettatori con 20.3% Su Rai 2 Mondiali di Pallavolo Maschile, Slovenia-Italia 1.526.000 con 10.6%. Per Rai 3 Indovina chi Viene a Cena è visto 693.000 persone con 4.8% Su Canale 5 Croce e delizia 1.173.000 spettatori con 8.7% Su Rete 4 Cast Away 584.000 telespettatori con 4.7% Per Italia 1 Sonic 782.000 spettatori con 5.5% . Su La 7 In Onda Prima Serata ha registrato 639.000 persone con 4.4% Su Tv8 Sliding Doors è visto da 292.000 persone con 2.1% Per NOVE Faking It – Bugie o Verità? 285.000 spettatori con 2%.

La fascia preserale

Blob al 4.1%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.021.000 con 21.8%. Reazione a Catena 3.065.000 con 27.2% Su Rai 2 NCIS New Orleans 309.000 con 3%. NCIS Los Angeles 526.000 con 3.9%. Per Rai 3 TGR 1.738.000 con 14.7%. Blob 584.000 con 4.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.375.000-15.4%. Caduta Libera 1.775.000 -16.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 689.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 N.C.I.S. 490.000 persone con 3.8%. Su La 7 Uozzap! Comic 90.000 spettatori con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022, l’access prime time

Qui Venezia al 3.1%

Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 450.000 con 3.1%. Sapiens 589.000 con 3.9% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.250.000 telespettatori con 15.1%. Su Rete 4 Controcorrente 747.000 con 5.1%, 842.000 con 5.7% Per Italia 1 N.C.I.S è visto da 873.000 persone con 5.9% Su La 7 In Onda ha registrato 796.000 spettatori con 5.4%

Daytime mattutino

Linea Verde Tour al 18.9%

Su Rai 1 Speciale Tg1 proclamazione Re Carlo III 1.220.000-22.14%. Linea verde Tour 2-080.000- 18.9%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore 270.000 telespettatori con 3.1% Per Rai 3 Storie della scienza 112.000-2.11%. L’isola ritrovata. La storia del carcere 288.000, 2.25%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.205.000 spettatori con 17% Su Rete 4 Ringo e Gringo contro tutti 88.000 spettatori con 2% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 149.000 con 2.4%. Su La 7 L’Aria Che Tira – Diario 163.000-2.2%. Like – Tutto ciò che piace 137.000-1.16%.

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 13%

Su Rai 1 Linea Blu 1.452.000 con 13%, Passaggio a Nord-Ovest 920.000 con 10.55% Su Rai 2 Italiani Fantastici e dove Trovarli 299.000-2.7%. Made in Sabato 314.000 con 3.6%. Per Rai 3 Ribelli 614.000 con 6.7%. Presa Diretta 543.000 con 6.9% Su Canale 5 Una Vita 2.066.000 con 17.5%. Gran Hotel 1.225.000 con 13.5%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 725.000 spettatori con 6.7%. Per Italia 1 I Simpson è visto da 504.000 persone con 3.9% Su La 7 Roma – Milan, Serie A femminile 127.000 con 1.36%

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022, seconda serata

TG2 Dossier al 2.3%

Su Rai 1 Premio Le Maschere del teatro italiano 352.000 spettatori con 9.35% Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 256.000 telespettatori con 2.3%. Per Rai 3 Un Giorno in Pretura 454.000 spettatori con 5% Su Canale 5 Forever Young è visto da 296.000 persone con 7% Su Rete 4 Delitto sull’autostrada 131.000 telespettatori con 3.15%. Per Italia 1 Batwoman 304.000 spettatori con 3.1%