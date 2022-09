The Serpent Queen, dall’11 settembre in onda su Starplaz la serie sulla vita di Caterina De’ Medici

Condividi su

Domenica 11 settembre sarà rilasciata la prima puntata di The Serpent Queen. La serie sarà visibile su Starzplay, piattaforma di intrattenimento in streaming, e si incentrerà sulla figura storica di Caterina De’ Medici.

The Serpent Queen, sarà rilasciato un episodio alla settimana

The Serpent Queen, stando alle anticipazioni, sarà composta da otto episodi. Questi saranno rilasciati uno alla settimana, tutte le domeniche. La produzione è a cura della Otway Productions. Con la società hanno collaborato anche la 3 Arts Entertainment e la Lionsgate Television.

Il prodotto seriale apparterrà al genere del dramma. Le vicende narrate si baseranno su quanto scritto nel best seller del 2004 di Leonie Frieda intitolato Catherine de Medici: Renaissance Queen of France.

Il creatore di The Serpent Queen è Justin Haythe, in carriera già ideatore di Revolutionary Road. Il titolo scelto per la produzione deriva dal soprannome di Caterina, chiamata per l’appunto regina dei serpenti a causa della sua passione per i veleni.

The Serpent Queen, la trama

Al centro della trama di The Serpent Queen vi sarà, come già detto, Caterina De’ Medici. In particolare, nelle varie puntate si ricostruirà la vita privata (e pubblica) di una delle regine consorti più importanti di Francia. Grande spazio avranno i legami umani che la protagonista ha avuto, durante la sua vita, con gli uomini e le donne a lei più vicini.

Un ruolo importante, a tal proposito, lo avrà Papa Clemente. Quest’ultimo, zio della protagonista, si è preso cura di Caterina dopo che quest’ultima è rimasta orfana da bambina. Clemente, com’era usanza di quei tempi, negozierà con il re di Francia il matrimonio tra l’erede al trono e sua nipote.

Il rapporto tra Caterina e il marito sarà complesso. Subito dopo la cerimonia, infatti, la protagonista scoprirà che la persona con la quale è appena convolata a nozze ama, in realtà, una dama da compagnia. Durante gli episodi di The Serpent Queen, il pubblico assisterà al percorso di vita che ha portato Caterina a divenire, nel 1500, una delle personalità più influenti della Francia e dell’intera Europa.

Il cast della serie

Per quanto riguarda il cast, la protagonista è interpretata da Samantha Morton (The Walking Dead, Harlots). Papa Clemente, invece, sarà Charles Dance (Ghostbusters). Rahima, confidente e cameriera personale della regina, avrà il volto di Senia Nanua (The Flight).

Nella serie, inoltre, appariranno diversi altri interpreti noti. Tra loro Amrita Acharia (Games of Thrones) e Barry Atsma (Come ti ammazzo il bodyguard), che interpreteranno i personaggi di Aabis (lavoratrice al servizio di Caterina) e Montmercy (soldato e diplomatico della corte reale francese). Infine, tra i presenti in The Serpent Queen anche Enzo Cilenti (Games of Thrones), che darà il volto a Cosimo Ruggeri, astrologo e consigliere/spia della protagonista.