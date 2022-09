Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, Ulisse 18.9%, Midway 10.8%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022. Ulisse, dedicato alla Regina Elisabetta, vince nel prime time. Doppia Midway; in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha registrato 2.932.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 Nudi per la Vita 1.362.000 spettatori con 7.93% Per Rai 3 Tribune Elettorali 470.000-2.55%; 282.000-1.61%, 199.000-1.23%. Su Canale 5 Midway è visto da 1.462.000 persone con 10.8% Su Rete 4 Quarta Repubblica 798.000 spettatori con 6.36% Per Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio 1.103.000 spettatori con 6.79%. Su La 7 Atlantide Speciale Regina per Sempre 544.000-3.48%; 253.000-4.65% Su Tv8 Gomorra – La Serie 346.000 spettatori con 2.1% Per NOVE Little Big Italy ha registrato 518.000 spettatori con 3%

Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, la fascia preserale

Caduta Libera al 18.2%

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.533.000-24.46%.Reazione a Catena 3.847.000 -27.88%. Su Rai 2 Hawaii Five O 518.000-4.11%. Blue Bloods 848.000-5.01% Per Rai 3 TGR 2.320.000 -15.45%. Blob 934.000-5.45%. Via dei Matti N.0 853.000- 4.65% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.583.000-16.21%.Caduta Libera 2.416.000-18.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 769.000 spettatori con 4.3%. Per Italia 1 NCIS 506.000 persone con 3.1%. Su La 7 Lingo 138.000 spettatori con 1.11% Su Tv8 Celebrity Chef 353.000 spettatori con 2.3% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 353.000 con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, l’access prime time

Prima puntata dei Soliti Ignoti al 18.6%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 3.549.000 telespettatori con 18.6% Su Rai 2 Tg2 Post 780.000 spettatori con 4%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.379.000-7.28%. Un Posto al Sole 1.529.000-7.92%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.975.000 spettatori con 14.5% Su Rete 4 Stasera Italia 926.000-4.9%; 990.000-5.18% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.084.000 spettatori con 5.6% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.084.000 spettatori con 7.8% Su Tv8 100% Italia 518.000 spettatori con 2.7% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics 383.000 spettatori con 2%.

Daytime mattutino

Debutto nuova stagione di Forum al 20.2%

Su Rai 1 Storie Italiane 778.000-20.85%; 771.000-16.55%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.476.000 -5.71%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 422.000-.68%; 759.000-8.48%. Per Rai 3 Agorà 209.000-4.73% . Agorà Extra 167.000 – 4.45%. Su Canale 5 Mattino Cinque 857.000 -20.1%, 787.000- 21.07%. Forum 1.367.000- 20.2%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles è visto da 58.000 persone con 1.5% Per Italia 1 Sport Mediaset 986.000 spettatori con 7.8%. Su La 7 L’Aria che Tira 242.000-4.88% ; 423.000-4.33%

Ascolti Tv lunedì 12 settembre 2022, day time pomeridiano

Geo 8.8%

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.570.000 -16.81%. La Vita in diretta 1.769.000 con 22.1% Su Rai 2 Ore 14 454.000-4.21%. Bella Ma’ 353.000-4.36%. Castle 274.000-3.65%. Per Rai 3 Aspettando Geo 359.000-4.45%. Geo 663.000-8.8% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.159.000-15.73%, 1.305.000-16.05% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 768.000 spettatori con 7.3%. Per Italia 1 I Griffin 391.000-4.5%. NCIS Los Angeles 335.000-4.09%, 313.000- 4.23% Su La 7 Tagadà 261.000 con 3%. Tagadà Focus: 232.000 – 3.02%

Seconda serata

Porta a Porta al 12.8%

Su Rai 1 Porta a Porta 664.000 spettatori con 12.8% Su Rai 2 Calcio Totale 487.000-3.1%, 342.000-3.84%. Per Rai 3 Dottori in Corsia 240.000-1.85%. Tg3 Linea Notte 220.000-3.22%. Su Canale 5 Tg5 Notte 343.000 spettatori con 7.5% Su Rete 4 Motive 104.000 spettatori con 3.43% Per Italia 1 Pressing Lunedì è visto da 354.000 persone con 7.53%