Miss Italia 2022, le prefinali: da venerdì 16 a domenica 18 a Fano in provincia di Pesaro e Urbino

Si terranno da venerdì 16 settembre a domenica 18 le prefinali del concorso Miss Italia 2022. Si svolgeranno per la prima volta a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La commissione tecnica sarà presieduta da Maria Giovanna Maglie. Durante il corso delle prefinali verranno scelte le 21 finaliste nazionali.

Miss Italia 2022 – le prefinali

Da venerdì 16 settembre fino a domenica 18 si svolgeranno a Fano le prefinali del concorso Miss Italia 2022. “Cerchiamo la nuova bellezza: no agli stereotipi, sì alla capacità di comunicare verità, unicità e contemporaneità” è questa l’idea su cui si baserà la scelta delle 21 finaliste nazionali. La commissione tecnica sarà presieduta da Maria Giovanna Maglie e sarà inoltre composta da rappresentanti di diverse attività professionali di alto livello. Il compito sarà quello di scegliere le 21 finaliste di Miss Italia 2022 tra 195 concorrenti, che si contenderanno il titolo, succedendo a Zeudi Di Palma.

La commissione tecnica

La commissione tecnica delle prefinali di Miss Italia 2022 è composta da:

Maria Giovanna Maglie giornalista, saggista e opinionista. E’ stata inviata di politica internazionale in Centro e Sudamerica e in Medio Oriente e corrispondente dagli Stati Uniti per stampa, radio e TV. Ha scritto di molti libri tra cui “Addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi. Il sequestro, i depistaggi, la soluzione” in uscita il 20 settembre. Sarà presidente di commissione di Miss Italia 2022.

Stefania Andreoli, presidente dell’associazione “Alice Onlus”. Oggi scrive per il Corriere della Sera, ed è considerata come una delle più importanti psicoterapeute italiane. E’ Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, ed è autrice di diversi libri tra cui il bestseller “Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio”.

Marta Murru è un’atleta della nazionale di nuoto sincronizzato. Conta due medaglie di bronzo e una d’argento ai mondiali di Budapest e tre medaglie d’argento agli Europei di Roma. Ha partecipato a Miss Italia nel 2018, diventando Miss Liguria.

Gli altri componenti della commissione tecnica

Gli altri tre componenti della commissione tecnica di Miss Italia 2022 sono:

Francesco Colella, attore cinematografico, televisivo e teatrale. Ha preso parte in serie tv come “Vite in fuga” e “Vostro Onore” e in film come “Aspromonte – La terra degli ultimi” e “3/19”.

Raoul D’Alessio, medico chirurgo e odontoiatra specialista in ortognatodonzia. E’ docente dell’Università Cattolica e per la Società Italiana Odontoiatria Forense. Nel 2021 a Kyoto è stato nominato membro del comitato tecnico scientifico dell’International Conference on Medical and Healt Informatics e revisore.

Marzia Peragine, stylist e content creator pugliese specializzata in Fashion Styling allo IED. Ha partecipato due volte a Miss Italia, nel 2007 come Miss Peugeot e nel 2009 con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Oggi lavora come stylist freelance.