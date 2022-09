Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022, Le Indagini di Lolita Lobosco 19.1%, Scherzi a parte 17.1%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022. La replica de Le Indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1, vince ancora nel prime time superando l’esordio della nuova edizione di Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha registrato 2.855.000 spettatori pari al 19.1% Su Rai 2 Bull è visto da 447.000 spettatori con 2.8% Per Rai 3 Città Segrete 917.000 spettatori con 5.9%. Su Canale 5 Scherzi a Parte 2.048.000 spettatori con 17.1%. Su Rete 4 Zona Bianca 519.000 persone con 4.1%. Per Italia 1 San Andreas è visto da 1.073.000 persone con 6.9%. Su La 7 Non è l’Arena 552.000 spettatori con 4.4%. Su Tv8 L’ombra delle spie 196.000 spettatori con 1.3%. Per NOVE Ficarra e Picone – Diciamoci la Verità 262.000 spettatori con 1.8%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 16%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.510.000- 21.8%.Reazione a Catena 3.415.000 -24.9%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 838.000-5.8%;870.000-5.2%. Per Rai 3 TGR 1.942.000-13.5%. Blob 635.000-3.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 3.415.000-24.9%. Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.749.000-16%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 7o3.000 telespettatori con 4.2%. Per Italia 1 NCIS 555.000 spettatori con 3.6% Su La 7 Indovina chi viene a cena176.000 con 1.6%

Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022, l’access prime time

Sapiens al 4%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 3.968.000 spettatori con 22.7% Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 613.000 spettatori con 3.5%

Per Rai 3 Sapiens 702.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.983.000 spettatori con 17.1%. Su Rete 4 Controcorrente 837.000-4.9%; 878.000-5%. Per Italia 1 NCIS New Orleans 990.000 spettatori con 5.7% Su La 7 In Onda 1.024.00 telespettatori con 5.9%.

Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 20.8%

Su Rai 1 Azzurro – Storie di Mare 1.194.000-20.3%. Linea Verde Estate 2.361.000 con 20.6%.

Su Rai 2 Tg Sport 152.000-2.5%. Aspettando Citofonare Rai 2 321.000-3.5% Per Rai 3 Quante Storie 288.000-2.7%. 100 Opere d’Arte tornano a Casa 234.000-1.8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 648.000-10.6%; 932.000-13.9%. Melaverde 1.931.000 -20.8% Su Rete 4 I Misteri di Cascina Vianello è visto da 183.000 persone con 3%. Per Italia 1 Una Mamma per Amica 185.000 persone con 3.1% Su La 7 Mica Pizza e Fichi 96.000-1.3%. L’Aria che Tira – Diario 133.000-1.2%



Day time pomeridiano

Coppa Davis al 6.5%

Per Rai 1 Domenica In 1.930.000-14.9%;1.854.000-16.8%. Da Noi… A Ruota Libera 1.501.000 -15.1% Su Rai 2 Mondiali di Ginnastica Ritmica 492.000 -4%.Coppa Davis 683.000- 6.5% Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 917.000-8%. Kilimangiaro Collection 2022 457.000-4.7%; 652.000 -6.5%

Su Canale 5 Amici 2.866.000-24.1%.Verissimo 2.401.000-24.9% ; 1.947.000-19.2% Su Rete 4 Flikken – Coppie in Giallo 222.000-1.8%.Tg4 – Diario della Domenica 217.000 – 2% Per Italia 1 E-Planet 291.000-2.2%. Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello 291.000 2.6%. Su La 7 Una Giornata Particolare 169.000-1.4%. La7 Doc 135.000-1.4%. Su TG8 Moto GP 1.336.000 spettatori con 10.2%

Ascolti Tv domenica 18 settembre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 7.5%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 706.000 spettatori con 10%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva 716.000 spettatori con 7.5%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 485.000 persone con 4.9% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 404.000 persone con 13.2%. Su Rete 4 Ovosodo è visto da 80.000 persone con 2.5% Per Italia 1 Pressing 357.000 telespettatori con 7.2%