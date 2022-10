Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022, Morgane 16.3%, Inter-Barcellona 22.5%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022. L’incontro di Champions League Inter-Barcellona vince nel prime time con oltre 4 milioni e 700 mila di telespettatori. Supera Morgane – Detective Geniale 2 in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Morgane – Detective Geniale 2 ha registrato 3.023.000 spettatori con 16.3% Su Rai 2 Jumanji – Benvenuti nella giungla 626.000 spettatori con 3.2% Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 1.017.000 spettatori con 5.9% Su Canale 5 Inter-Barcellona è visto da 4.736.000 persone con 22.5% Su Rete 4 Fuori dal Coro 718.000 spettatori con 4.8% Per Italia 1 Le Iene ha registrato 1.124.000 telespettatori con 8.2% Su La 7 DiMartedì 978.000 con 5.4%. DiMartedì Più 324.000 con 4.8% Su Tv8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani 666. 000 spettatori con 3.5%

La fascia preserale

Caduta Libera al 19.5%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.798.000-22.3%. Reazione a Catena 4.104.000 -25.3% Su Rai 2 Pallavolo Femminile Italia-Brasile 975.000-8.8%. Blue Bloods 724.000-3.8% Per Rai 3 TGR 2.316.000-13.4%. Blob 884.000-4.7%. Via dei Matti N 0 777.000 -3.8%

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.944.000-16.9%. Caduta Libera 3.040.000-19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 739.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 694.000 persone con 3.8% Su La 7 Lingo- Parole in gioco 144.000 spettatori con 0.9% Su Tv8 Celebrity Chef 333.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti Il ritorno al 20.3%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – il Ritorno 4.460.000 spettatori con 20.3% Su Rai 2 TG2 Post 789.000 telespettatori con 3.6% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.373.000-6.5%. Un Posto al Sole 1.582.000-7.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.806.000 spettatori con 18.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 870.000-4.1%; 841.000-3.8%. Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.162.000 spettatori con 5.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.329.000 spettatori con 6.1% Su Tv8 100% Italia 515.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 453.000 spettatori con 2.1%.

Daytime mattutino

Agorà al 6.4%

Su Rai 1 Celebrazione di San Francesco 785.000-17.9% E’ Sempre Mezzogiorno 1.588.000 spettatori -15.1%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 508.000 con 9.1%, 806.000 con 8.9% Per Rai 3 Agorà 288.000-6.4%. Agorà Extra 214.000 – 5.1%. Elisir 322.000 -6.3%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 969.000-22%, 1.031.000-24.5% . Forum 1.482.000- 21.4% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 110.000 spettatori con 2.6% Per Italia 1 Sport Mediaset 784.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 L’Aria che Tira 227.000-4.4%, 355.000-3.6%

Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 18.6%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.347.000-13.7%. La Vita in Diretta 1.713.000 con 18.6% Su Rai 2 Ore 14 617.000-5.5%. Bella Mà 240.000-2.7% Per Rai 3 Aspettando… Geo 492.000-6.3%. Geo 821.000-8.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.331.000 – 16.6%, 1.562.000-17.1% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 659.000- 6%. TG4 Diario del Giorno 266.000- 3.2% Per Italia 1 NCIS 344.000 con 4%, 307.000 con 3.9% Su La 7 Tagadà 372.000 con 4.1% e Tagadà#Focus 285.000 con 3.5%

Ascolti Tv martedì 4 ottobre 2022, seconda serata

Porta a Porta al 10.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 720.000 spettatori con 10.3% Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 248.000 spettatori con 2.6% Per Rai 3 Tg3 LineaNotte 298.000 persone con 4.7% Su Canale 5 X Style 410.000 persone con 9.3%. Su Rete 4 La Vendetta di Luna è visto da 135.000 persone con 4.2%