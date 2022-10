Esterno Notte, il tragico rapimento di Aldo Moro: in onda il 14, 15 e 17 novembre su Rai 1

Condividi su

Esterno Notte è il nome della serie evento che andrà in onda su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre. Tre puntate che raccontano il tragico rapimento di Aldo Moro. Pagine drammatiche che hanno segnato la storia del nostro paese. La serie tv è scritta e diretta da Marco Bellocchio, regista del film uscito nel 2003 “Buongiorno, notte”.

Esterno notte, la serie evento di Rai 1 – trama

Tra i fondatori della Democrazia Cristiana, Aldo Moro ha ricoperto un ruolo fondamentale durante il corso della Prima Repubblica. Nel 1963 divenne Presidente del Consiglio formando per la prima volta un governo con esponenti socialisti.

E’ stato uno dei quattro presidenti a ricoprire questa carica per un periodo maggiore ai cinque anni insieme ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi. Durante il corso della sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione ed è stato per quattro volte Ministro degli Esteri.

Rapito il 16 marzo del 1978, fu assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia. Il racconto nelle tre puntate di Esterno Notte si concentra proprio sui giorni del suo rapimento. Una tragica pagina della storia del nostro paese vista però dagli occhi di chi stava fuori dalla prigione. Familiari, politici, preti, il Papa, e poi ancora professori, maghi, forze dell’ordine, servizi segreti, brigatisti sia in libertà che in galera, mafiosi e infiltrati.

Marco Bellocchio dopo “Buongiorno, notte” pellicola del 2003, incentrata sul rapimento e assassinio di Aldo Moro, propone con Esterno Notte una visione nuova di un tragico evento, definito da Le Monde come “Un dramma shakespeariano in sei atti”.

Il cast della serie tv

Prendono parte al cast della serie tv Esterno Notte Fabrizio Giufini nel ruolo di Aldo Moro e Margherita Buy in quello di Eleonora. Toni Servillo sarà invece Paolo VI, mentre Fausto Russo Alesi interpreterà Francesco Cossiga. Gabriel Montesi e Daniela Marra saranno rispettivamente Valerio Morucci e Adriana Faranda.

E’ il regista Marco Bellocchio a spiegare il perché di questo titolo Esterno Notte: “Ho voluto stavolta farne una serie per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico” e aggiunge “Esterno Notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro”.

La serie è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, e diretta da Marco Bellocchio. E’ una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France.