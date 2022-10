Ascolti Tv domenica 9 ottobre 2022, Mina Settembre 26.3%, Scherzi a Parte 10.5%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 9 ottobre 2022. La fiction con protagonista Serena Rossi Mina Settembre, in onda su Rai 1, vince nel prime time. Supera Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 9 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato 4.769.000 telespettatori con 24.9% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 895.000 con 4.5%. Bull 659.000 con 3.5% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.221.000-11.3%.Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.329.000 -8.8%. Su Canale 5 Scherzi a Parte 1.645.000 spettatori con 10.5%. Su Rete 4 Zona Bianca 613.000 spettatori con 4.4%. Per Italia 1 Jurassic World ha registrato 1.032.000 spettatori con 6.2% Su La 7 Non è l’Arena 625.000 spettatori con 4.5% Su Tv8 Honest Thief è visto da 311.000 persone con 1.7% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 483.000 spettatori con 2.6%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 17.5%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 3.022.000-21.6%. Reazione a Catena 4.045.000 -24.7% Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 635.000 telespettatori con 4.9%. Per Rai 3 TGR 1.704.000 persone con 11.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.918.000 con 14.7%. Caduta Libera 2.782.000 con 17.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 747.000 telespettatori con 3.9%. Per Italia 1 NCIS 630.000 spettatori con 3.5% Su TV8 Il Gran Premio di Formula 1 del Giappone 1.073.000 spettatori con 8%



Ascolti Tv domenica 2 ottobre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint 15.3%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.527.000 spettatori con 22.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.035.000 spettatori con 15.3%. Su Rete 4 Controcorrente 873.000 con 4.5%,957.000 con 4.8% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.099.000 spettatori con 5.6% Su La 7 In Onda 718.000 telespettatori con 3.6%.

Ascolti Tv domenica 9 ottobre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 17.5%

Su Rai 1 TG1: Cerimonia di Canonizzazione 1.478.000- 21.4%. Linea Verde 3.030.000 con 24.9%.

Su Rai 2 Citofonare Rai2 306.000-4.3%. Sorteggio Qualificazioni Euro 2024 378.000 – 3.7%.

Per Rai 3 Agorà Weekend 237.000- 4%. Mi Manda Rai3 230.000- 3.4% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 644.000-9.5%, 924.000-12.5%. Melaverde 1.711.000- 17.5%. Su Rete 4 Casa Vianello ha registrato 145.000 spettatori con 2.2% Per Italia 1 Kung Fu 251.000-3,1%. Sport Mediaset XXL 954.000- 7% Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 72.000 spettatori con 1.1%



Day time pomeridiano

Amici al 21.4%

Per Rai 1 Domenica In 2.363.000- 18.2%,2.020.000-18.1%.Da Noi… A Ruota Libera 2.000.000 -17.7% Su Rai 2 Il Provinciale 543.000-4.2%. Vorrei Dirti Che 345.000 -2.9% Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.076.000-8.7%.Il Mondo che Verrà 725.000-6.6%. Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio 657.000 -6.1%, 870.000 -7.2%.

Su Canale 5 Amici 2.595.000-21.4% Verissimo 2.265.000- 21.7% Verissimo Giri di Valzer 1.987.000-17.3% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 230.000 -1.9%. TG4 – Diario della Domenica 186.000-1.7% Per Italia 1 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri432.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Una Giornata Particolare 212.000-1.7%. Su TG8 Superbike 530.000 spettatori con 4.2%.

Ascolti Tv domenica 9 ottobre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 6.7%

Su Rai 1 Prix Italia è visto da 767.000 persone con 8.7%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è seguito da 721.000 persone con 6.7%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 403.000 persone con 5.3% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 423.000 persone con 7.8%. Su Rete 4 Prestazione Straordinaria 114.000 spettatori con 3.3% Per Italia 1 Pressing 388.000 spettatori con 8.2%