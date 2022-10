Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 10 al 14 ottobre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Un altro domani in onda su Canale 5 per la settimana 10-14 ottobre 2022. Trasmessa dal lunedì al venerdì, la serie è incentrata sull’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino.

Dove è stata girata la serie?

Girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid, la serie – prodotta da RTVE e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones – ha suscitato l’interesse di numerosi paesi, che ne hanno acquisito i diritti di trasmissione: oltre all’Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani.

Un altro domani 10-14 ottobre 2022 – anticipazioni

Sergio e Julia vorrebbero organizzare la prima Giornata del Mobile: un’esposizione dei mobili di Julia per entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili. Vorrebbero organizzarla nell’albergo di Tirso, ma lui non si rende disponibile.

Un altro domani trama episodio 11 ottobre

Julia continua a vivere con intensità il suo inaspettato idillio con Sergio. I due si sentono liberi e tranquilli e Julia è disposta a lasciarsi andare, anche se la sua serenità è incrinata dalla possibilità che Diana lo venga a sapere.

Trama episodio 12 ottobre

In paese, i furti continuano e la maggior parte delle persone ritiene che Erik sia il responsabile, e il ragazzo fa fatica a mantenere i nervi saldi. A Río Muni Carmen è molto infastidita dalla scarsa partecipazione di Victor ai preparativi delle nozze.

Un altro domani trama episodio 13 ottobre

Siccome Carmen deve prendere tutte le decisioni in compagnia di Kiros, la situazione presto per lei si fa sempre più insostenibile e porta Kiros a esplodere. Dopo la scenata del giorno precedente, Carmen è mortificata e si scusa con Ines, nella quale trova affetto e comprensione. Patricia continua a indagare sui misteriosi bauli caricati sui camion e ne parla con Victor.

Episodio 14 ottobre

Ventura, dopo aver scoperto che qualcuno sta facendo domande sui bauli, minaccia Francisco: deve scoprire di chi si tratta e farlo smettere, o ci penserà lui. Angel vorrebbe rivelare a Ines cosa contiene la valigetta che gli ha dato Ventura, ma la donna, in preda a un raptus di gelosia provocato dalla furba Alicia che le confida di aver saputo che Angel è andato con una prostituta, lo aggredisce accusandolo di essere un bugiardo traditore e si rifiuta di ascoltarlo.

Un altro domani 10-14 ottobre 2022: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un altro domani e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amparo Piñero : Carmen

: Carmen Laura Ledesma : Julia

: Julia Cristina de Inza : Diana

: Diana Sebastián Haro : Francisco

: Francisco Silvia Acosta : Patricia

: Patricia Oliver Ruano : Tirso

: Tirso Aida de la Cruz : Elena

: Elena Iván Mendes : Kiros

: Kiros Jon López : Víctor

: Víctor Ivan Lapadula : Ángel

: Ángel Chema Adeva : Mario

: Mario Esperanza Guardado : Linda

: Linda Iago García : Ventura

: Ventura Gloria Camila Ortega : Cloe

: Cloe Mario García : Ribero

: Ribero Edith Martínez Val : Enoa

: Enoa Kenai White : María

: María Bárbara Oteiza: Inés