Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022, Tale e Quale Show 24.3%, Viola come il Mare 16.3%

Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022. Tale e Quale Show vince anche questa settimana nel prime time superando la fiction Viola come il Mare. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Tale e quale Show ha registrato 4.054.000 telespettatori con 24.3%. Su Rai 2 S.W.A.T. 822.000 telespettatori con 4.3% Per Rai 3 Benvenuto Presidente! 548.000 spettatori con 3% Su Canale 5 Viola come il mare 2.721.000 spettatori con 16.3% Su Rete 4 Quarto Grado 1.015.000 persone con 6.9% Per Italia 1 John Rambo 933.000 spettatori con 5% Su La 7 Propaganda live 957.000 persone con 6.7% Su Tv8 MasterChef 393.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Fratelli di Crozza è seguito da 1.367.000 persone con 7.1%

La fascia preserale

Blob quasi sotto il 5%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.828.000 con 21.5%. Reazione a Catena 4.012.000 con 24.3% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno è visto da 376.000 persone con 2%. Per Rai 3 Blob 849.000 con 4.5%. Via dei Matti N° 0 814.000-4.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.100.000-16.8%. Caduta Libera 3.021.000- 18.9% . Su Rete 4 Tempesta D’Amore 719.000 spettatori con 3.8%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 701.000 persone con 3.4 Su La 7 Diario Politico ha registrato 924.000 telespettatori con 7.7% Su Tv8 Celebrity Chef 321.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 382.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022, l’access prime time

Otto e Mezzo supera l’8%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.226.000 spettatori con 21.2% Su Rai 2 Tg2 Post 933.000 telespettatori con 4.7%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.384.000-7% . Un Posto al Sole 1.564.000-7.8% Su Canale 5 Striscia la notizia 3.583.000 telespettatori con 17.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.071.000-5.4%; 898.000-4.5% Su Italia 1 NCIS New Orleans 1.026.000 telespettatori con 5.1% Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.703.000 persone con 8.5% Su Tv8 100% Italia 448.000 spettatori con 2.2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 613.000 spettatori con 3.1%.

Daytime mattutino

Agorà all’8.4%

Su Rai 1TG1 Speciale 800.000 -17.4%.Linea Verde Explora 673.000 -11.7%. Sempre Mezzogiorno 1.504.000-15.6% Su Rai 2 I Fatti Vostri 541.000 con 9.4% ; 799.000 con 8.8% Per Rai 3 Agorà 366.000 – 7.9%. Agorà Estate Extra 280.000 -6.5%. Elisir 253.000 – 4.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 989.000-21.9%;932.000-21.8%. Forum 1.565.000 – 22.1% Su Rete 4 Hazzard è visto da 141.000 persone con 3.3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 779.000 persone con 6.1%. Su La 7 L’Aria che Tira 520.000-9.6%; 645.000-6.6%

Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022, day time pomeridiano

Geo quasi al 9%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.447.000-16%. La Vita in Diretta 1.849.000 con 16.8% Su Rai 2 Ore 14 627.000 – 5.5%. BellaMa’ 275.000 -3.2%. Per Rai 3 Aspettando Geo 523.000 – 6%. Geo 929.000 con 8.7%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.372.000 – 15%;1.623.000 -15.8%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 747.000- 6.6%.Tg4 – Diario del Giorno 376.000- 3.9% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 372.000-4.1%; 374.000-4.4% The Mentalist 299.000-3% Su La 7 Tagadà 612.000 con 6.4% Tagadà#Focus 738.000 con 8.9%

Ascolti Tv venerdì 21 ottobre 2022, seconda serata

Maurizio Costanzo Show al 14.6%

Su Rai 1 TG1 – Verso il Nuovo Governo 883.000 telespettatori con 13% Su Rai 2 A tutto calcio 256.000 spettatori con 2% Per Rai 3 Ossi di Seppia 209.000 persone con 1.5% Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 942.000 spettatori con 14.6% Su Rete 4 All rise è visto da 235.000 persone con 3.6% Per Italia 1 Contract to Kill 400.000 telespettatori con 4.2%